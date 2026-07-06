Samsung'un Fiyat Performans Telefonu Yolda! Yakında Tanıtılacak

Samsung çok yakında Galaxy F70 Pro 5G'yi kullanıcıların beğenisine sunacak. Daha önce fiyat etiketi ortaya çıkan ve aynı zamanda şirketin Hindistan sitesinde destek sayfası yayınlanan akıllı telefon son olarak önemli bir sertifika daha aldı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy F70 Pro 5G Hangi Sertifikayı Aldı?

Galaxy F70 Pro 5G kısa bir süre önce SM-E476B/DS model numarasıyla Bluetooth SIG sertifikası aldı. Bu gelişme maalesef akıllı telefonun çift SIM desteğien sahip olacağı dışında herhangi bir teknik özelliğini doğrulamıyor. Ancak tanıtımın çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor diyebiliriz.

Galaxy F70 Pro 5G'nin Bluetooth SIG Sertifikası Alması Ne Anlama Geliyor?

Bluetooth SIG sertifikası Galaxy F70 Pro 5G ile ilgili çok fazla teknik detayı ortaya koymasa da bunun çok önemli bir sertifika olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu sertifika akıllı telefonun geliştirme aşamasının sonuna gelindiğini ve artık seri üretime hazır olduğunu dolaylı yoldan da olsa doğruluyor.

Bluetooth SIG sertifikasının telefonların ticari olarak satılabilmesi için önemli bir zorunluluk olduğunu da söylemek mümkün. Hatta bu onay cihazın global Bluetooth standartlarına uyum sağladığını da gösteriyor. Bu sertifikayı alan modeller genellikle 1-2 ay içerisinde tanıtılıyor.

Galaxy F70 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Son Bluetooth SIG gelişmesini de göz önünde bulundurduğumuzda Galaxy F70 Pro 5G'nin 1-2 ay içerisinde piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Yani akıllı telefon çok yüksek ihtimalle ağustos veya eylül aylarında tanıtılabilir. Bu etkinlikle birlikte cihazın tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

Galaxy F70 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Şirket an itibariyla burada Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G ve Galaxy A56 5G giriş ve orta segment modellerini satıyor. Ancak F serisi ülkemizde satılmıyor. Bu nedenle Galaxy F70 Pro 5G'nin de Türkiye'yi pas geçme ihtimali söz konusu. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy F70 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

6GB RAM + 128GB – 32,999 rupi (16.187 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 33.108 TL

8GB RAM + 128GB – 36,999 rupi (18.150 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 37.120 TL

8GB RAM + 256GB – 41,999 rupi (20.601 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 42.137 TL

Editörün Yorumu

Galaxy F70 Pro 5G akıllı telefonlara devasa paralar harcamak istemeyen kullanıcılar için çok ideal bir seçenek olacak gibi. Tabii şu anda sadece bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar özelinde konuşuyorum. Ürünün son olarak Bluetooth SIG sertifikası alması da tanıtımın çok yakında yapılacağının bir göstergesi diyebilirim.