Halo: Campaign Evolved'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Video)

Halo: Campaign Evolved'ın PC sistem gereksinimleri açıklığa kavuştu. Böylece oyunun kasma, donma veya takılma gibi bir problemle karşılaşılmaması için en az hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı açıklığa kavuştu. Ayrıca yeni Halo oyununun kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da açıklandı.

Halo: Campaign Evolved'ın Minimum Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük ve FPS: 1080p 60 FPS

1080p 60 FPS İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700K Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 RAM: 16 GB

16 GB VRAM: 8 GB

Halo: Campaign Evolved'ın 1080p çözünürlükte 60 FPS'te oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7-10700K seviyesidne işlemci gerekecek. Oyun ayrıca en az NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 6600 ya da Intel Arc A580 seviyesinde ekran kartına ihtiyaç duyulacak. Yeni Halo oyunu için ayrıca en az 16 GB RAM istenecek.

Halo: Campaign Evolved'ın Orta Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük ve FPS: 1440p 60 FPS

1440p 60 FPS İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i5-12600K

AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i5-12600K Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 7600 XT

NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 7600 XT RAM: 16 GB

16 GB VRAM: 8 GB

Oyunun 1440p çözünürlükte ve 60 FPS'te oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 7 5700X veya Intel Core i5-12600K seviyesinde bir işlemciye ihtiyaç duyulacak. Oyun ayrıca en az NVIDIA GeForce RTX 3070 ya da AMD Radeon RX 7600 XT seviyesinde bir ekran kartı gerekecek. VRAM tarafında en az 8 GB, RAM tarafında ise en az 16 GB kapasiteye ihtiyaç duyulacak.

Halo: Campaign Evolved'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük ve FPS: 4K 60 FPS

4K 60 FPS İşlemci: AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700K Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti / AMD Radeon RX 9070

NVIDIA GeForce RTX 3080Ti / AMD Radeon RX 9070 RAM: 32 GB

32 GB VRAM: 12 GB

Halo: Campaign Evolved'ın 4K çözünürlükte 60 FPS'te oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 7 7700 veya Intel Core i7-12700K seviyesinde bir işlemci gerekecek. Oyun ayrıca en az NVIDIA GeForce RTX 3080Ti ya da AMD Radeon RX 9070 seviyesinde bir ekran kartına ihtiyaç duyulacak.

Halo: Campaign Evolved'ın Ultra Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük ve FPS: 4K 60 FPS

4K 60 FPS İşlemci: AMD Ryzen 9 7900X / Intel Core i9-13900K

AMD Ryzen 9 7900X / Intel Core i9-13900K Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA GeForce RTX 4080 RAM: 32 GB

32 GB VRAM: 16 GB

Oyunun 4K çözünürlük, 60 FPS ve ultra ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 9 7900X veya Intel Core i9-13900K seviyesinde bir işlemciye ihtiyaç duyulacak. Yeni Halo oyunu için ayrıca en az NVIDIA GeForce RTX 4080 seviyesinde bir ekran kartı gerekecek. Ultra sistem gereksinimlerinde ayrıca en az 32 GB RAM isteniyor.

Halo: Campaign Evolved Kaç GB?

Halo: Campaign Evolved'ın yüklenebilmesi için en az 100 GB depolama alanına ihtiyaç duyulacak. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabiliyor. Bu sayede kullanılabilir alanın miktarı kolayca artıyor.

Halo: Campaign Evolved Fragmanı

Halo: Campaign Evolved Nasıl Bir Oyun?

Halo: Campaign Evolved, 2001 yılında piyasaya sürülen aynı adlı oyunu grafik, mekanik ve teknik anlamda tamamen günümüz standartlarıyla baştan aşağı yeniden ele alan bir sürümü olacak. Bu sürüm, orijinal hikâyeye sadık kalacak ancak 2001 yapımı oyundaki olayların hemen öncesini anlatan ve Master Chief'e odaklanan yeni görevler de içerecek.

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanacak oyunda tek oyunculu ve co-op modları bulunacak. Yani Halo: Campaign Evolved, arkadaşlarla oynanacak oyunlar oynamak isteyen kişilere de hitap edecek. Halo Studios tarafından geliştirilen yapımın yayıncılığını Xbox Game Studios üstlendi.

Halo: Campaign Evolved Ne Zaman Çıkacak?

Halo: Campaign Evolved, 28 Temmuz 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Oyun şu anda ön sipariş verilebiliyor. Steam, PlayStation veya Xbox mağazası üzerinden oyunu ön sipariş verebilirsiniz.

Halo: Campaign Evolved'ın Fiyatı Ne Kadar?

PC Fiyatı: Steam'de 39.99 dolar (1.844 TL)

Steam'de 39.99 dolar (1.844 TL) Xbox Fiyatı: 2.499 TL (Game Pass'e gelecek.)

2.499 TL (Game Pass'e gelecek.) PlaySation Fiyatı: 2.499 TL

Editörün Yorumu

Halo serisini seven biri olarak Halo: Campaign Evolved'ı duyurulduğu ilk günden beri merakla bekliyorum. 2001 yılında piyasaya sürülen oyunu daha iyi grafiklerle ve günümüz standartlarına uygun şekilde tasarlanmış oynanış sistemiyle birlikte oynamak çok keyifli olacaktır. Özellikle bu sürümde yeni görevlerin de yer alacak olması önemli bir detay.