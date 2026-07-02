Kutulu Xbox Oyunları İçin Yeni Özellik! Sürekli Takmak Gerekmeyecek

Sony, kısa bir süre önce kutulu oyunlar için aldığı kararı açıkladı. Şirket, Grand Theft Auto VI'da (GTA 6) olduğu gibi Ocak 2028'den itibaren kutulu PlayStation oyunların içinin boş şekilde dağıtılacağını açıkladı. Bunun ardından Xbox'ın da kutulu oyunlara ilişkin planları olduğu ortaya çıktı.

Xbox, Kutulu Oyunlar İçin Ne Özelliği Geliştiriyor?

Xbox, "Disc2Digital" adı verilen bir özellik üzerinde çalışıyor. İsminden de tahmin edebileceğiniz üzere çok basit bir çalışma mantığı var. Kutulu oyunların dijital sürümünü edinmeyi sağlıyor. Bu özellik, uyumlu olan konsollarda (Xbox Series X / S ve Xbox One) bir diski takıp oyunu yükledikten sonra oyunu sürekli sürücüye takma gereksinimini ortadan kaldıracak.

Bunun için oyun konsolunda Microsoft hesabı açılması şart olacak. Disk hangi konsola takılmışsa o konsoldaki hesap için dijital kullanım hakkı tanımlanacak. Diyelim ki bu diski bir arkadaşınıza verdiniz, o da kendi konsoluna taktı. Bu durumda da siz hak sahipliğini kaybedeceksiniz. Sizin yerinize yeni hak sahibi arkadaşınız olacak.

Disc2Digital Özelliği Her Konsolda Çalışacak mı?

Microsoft'a göre bu durum tamamen diskin nasıl ve ne zaman üretildiği ile ilgili. Bazı disklerde işe yaramayabileceğinin altını çiziyor. Bu durumda konsolun desteklenip desteklenmediğinin bir önemi de olmuyor. Disk uyumlu değilse dijital hak sahibi olarak tanımlanamayabiliyorsunuz. Öte yandan dijitale dönüştürme işlemi tamamlanınca diskler yine çalışmaya devam edecek. Onları uygun sistemlerde oynama imkânını kaybetmeyeceksiniz.

Project Helix'te Disk Sürücüsü Olacak mı?

Bilindiği üzere hem PlayStation 6 hem Project Helix'in (Microsoft'un bir sonraki oyun konsolunun kod adı) üretim maliyeti epey yüksek olduğu konuşuluyor. Bu yüksek maliyete rağmen konsolların uygun fiyatlı olarak sunulmasının bir yolu bulunmazsa yeni nesil konsollar, çoğu oyuncu için bir lüks olacak.

Bu açıdan bakacak olursak Microsoft'un oyun bölümünün üzerinde çalıştığı bu Disc2Digital özelliği, pahalılık sorununa karşı atılan ileriye yönelik bir hamle olabilir. Belki de Project Helix, disk sürücüsüne sahip olmayacaktır, oyuncuların sahip olduğu fiziksel sürümlerin çöpe gitmeyeceğini göstermek için böyle bir projeye odaklanılmıştır.

Editörün Yorumu

Xbox'ın kutulu oyunlar için ele aldığı bu projenin büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Her şeyden önce sürekli tak çıkar sürecinden bizi kurtaracak. Konsolda her seferinde disk değiştirmeden kütüphanedeki tüm oyunlara erişebileceğiz. Üstelik dijital haklar da sadece bir kez tanımlanmıyor. Onu bir arkadaşınıza verdiğinizde ve o kullanmaya başladığında hak sahibi otomatik olarak o oluyor. Bu da Disc2Digital'ın oyunları ödünç vermeye engel olmayacağını gösteriyor.