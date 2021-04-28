Hamile Kız Arkadaşını Öldüren YouTuber'ın Cezası Belli Oldu!

Hamile kız arkadaşını öldüren YouTuber olayı hakkında önemli bir gelişme yaşandı. YouTuber Stas Reeflay için istenen hapis cezası belli oldu. Kız arkadaşını canlı yayında öldüren YouTuber için istenen cezaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Hamile Kız Arkadaşını Öldüren YouTuber İçin İstenen Hapis Cezası

Rusya’da geçtiğimiz yılın aralık ayında korkunç bir olay yaşanmıştı. YouTuber Stas Reeflay’e canlı yayın esnasında bir izleyicisinden kan donduran bir istek gelmişti. Bir izleyici, Stas Reeflay’e kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1.000 dolar vereceğini belirtmişti. Bu isteğin üzerine YouTuber, Valentina Grigoryeva isimli kız arkadaşını iç çamaşırları ile birlikte balkona kilitlemişti. O sırada hava 0 °C’nin altındaydı.

Valentina Grigoryeva balkonda kilitli durumdayken Reeflay ise canlı yayına devam etmişti. Bir süre sonra balkonun kapısını açan YouTuber, Valentina Grigoryeva’nın cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Reeflay, Grigoryeva’nın cansız bedenini odaya taşıdıktan sonra da yayın yapmaya devam etmişti. İzleyiciler bir süre sonra olay yerine polis ve sağlık görevlilerin geldiğini görmüştü.

Kadının hipotermi sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyordu ancak daha sonra gerçeğin öyle olmadığı anlaşılmıştı. Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Valentina Grigoryeva’nın çoklu kafa yaralanması nedeni ile hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Gerçek adı Stanislav Reshetnikov olan Reeflay, pişman gibi görünse de daha sonra “Pişman olacak ne var? Ben gerçekten hiçbir şey yapmadım” ifadelerini kullanmıştı.

Rus Araştırma Komitesinde görevli Olga Vrady, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Grigoryeva’nın kranioserebral travma sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Vardy tarafından paylaşılan bilgilere göre kadının yüzünde morluklar bulunuyordu ve yumuşak doku kanaması meydana gelmişti. Reshetnikov, Grigoryeva’nın dışarıda kaldığı süre zarfında soğuktan dolayı hayatını kaybettiğini iddia ediyordu.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Reshetnikov’un korkunç gecenin yaşandığı gün kız arkadaşının kafasına birkaç kez vurduğunu itiraf ettiği belirtilmişti. Stas Reefley takma isimli Stanislav Reshetnikov hakkında başlatılan dava sonuçlandı. Aktarılan bilgilere göre mahkeme, hamile kadının ölümüne sebep olan Reshetnikov'a 6 yıl hapis cezası verdi. YouTuber Stas Reefley, daha önce bir canlı yayın esnasında para karşılığında kız arkadaşına hakaret etmişti.