Fenomen Meriç İzgi Hapis Yatabilir: 5 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Fenomen Meriç İzgi hapis yatmak zorunda kalabilir. Savcılık, İzgi'nin 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini istedi. Peki, uzun bir süredir yasa dışı yollarla maymun sahiplendiği iddia edilen İzgi yıllarca hapis mi yatacak? Konu hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Fenomen Meriç İzgi Hapis mi Yatacak?

Cumhuriyet'teki habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğüne 2019 yılının şubat ayında sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin takipçi arttırmak amacı ile yayımladığı görüntülerde piton yılı ile maymunun da yer aldığı ihbarı gelmişti. İhbar üzerine Meriç İzgi'nin evine giden memur C.G., piton yılanını alıp İzgi hakkında işletim başlatmıştı.

Daha sonra Meriç İzgi'nin videolarında yasak maymunu paylaşmasına yönelik yeni ihbarlarda bulunulmuştu. İzgi'nin evine maymunu almak için giden C.G., ünlü fenomenin saldırılarına ve hakaretlerine maruz kalmıştı.

İzgi, sosyal medya hesabı üzerinden C.G.'nin görüntülerini yayımladığı videoda şu sözlere yer vermişti:

"C.G. tarafından usulsüzce yavruma el konuldu ve darbedildim."

C.G.'nin şikâyeti üzerine İzgi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren Meriç İzgi, sosyal medya hesabında paylaştığı videodaki hareketinin bir anlık öfke ile yapılmış bir hareket olduğunu savundu.

Savcılık, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemi ile İzgi'ye dava açtı.

Daha Önce 10 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Cezası İstenmişti

Sosyal medya fenomeni İzgi'nin evine bir süre önce yasa dışı yollarla sahiplendiği maymundan ötürü operasyon düzenlenmiş ve maymun fenomenden alınarak hayvanat bahçesine götürülmüştü. Operasyonun üzerinden bir süre geçtikten sonra yasa dışı yollarla yeniden maymun sahiplenen İzgi'nin ikinci kez sahiplendiği maymun da elinden alınmış ve maymunun hayvanat bahçesine teslimi yapılmıştı.

İzgi'nin yeniden yasa dışı yollarla maymun sahiplenmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri üçüncü maymuna da el koymuş ve İzgi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede "zincirleme şekilde kaçakçılık" suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.