Telefonunuz ve Bilgisayarınız Gerçekten Güvende mi? Hangi Antivirüs Programı Size Göre Öğrenin

İnternette geçirdiğimiz süre her geçen gün biraz daha artıyor. Ne yazık ki bu durum bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Araştırmalar gösteriyor ki sadece 2025 yılında düzenlenen siber saldırıların sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 38 arttı. Üstelik bu saldırıların hedefi artık sadece büyük şirketler değil, bizim gibi sıradan kullanıcılar, öğrenciler ve küçük işletmeler de doğrudan hedef tahtasında.

Asıl problem ise insanların çoğu zaman sorunu geç olmadan fark edememesi. İşte antivirüs programları tam da bu noktada devreye giriyor. Söz konusu programlar siz farkında bile olmadan telefonunuzu ve bilgisayarınızı risklere karşı koruyor. Özellikle de malum kaynaklardan bol bol dizi, film ve oyun gibi içerikler indiriyorsanız. Asıl problem ise piyasada onlarca antivirus var ve her birinin sunduğu koruma düzeyi, fiyatı ve sistem üzerindeki etkisi birbirinden farklı. Peki hangisi size göre?

Antivirüs Programı Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru antivirüs programını seçmek için önce kendi kullanım alışkanlıklarınızı bilmeniz gerekiyor. Bilgisayarınızı sadece internette gezinmek ve video izlemek için mi kullanıyorsunuz, yoksa online bankacılık, alışveriş ve iş amaçlı dosya paylaşımı gibi daha hassas işlemler mi yapıyorsunuz? Cihazınız Windows mu, Mac mi, yoksa Android mi? Ücretsiz bir çözüm yeterli mi, yoksa VPN, parola yöneticisi ve ebeveyn kontrolü gibi ekstra özellikler de mi istiyorsunuz?

Aşağıdaki testte birkaç basit soruya cevap vererek kullanım alışkanlıklarınıza en uygun antivirüs programını öğrenebilirsiniz: