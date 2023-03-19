Tepkiler Büyüyor: Hangi Ülkeler TikTok'u Yasakladı?

Geçtiğimiz sene Google'ı geçerek dünyanın en fazla ziyaret edilen alan adı konumuna kadar erişen TikTok, bu önlenemez yükselişin ardından birçok iddiayla karşı karşıya kaldı. TikTok'a yöneltilen suçlamalar arasında en büyük suçlama ise Çin Hükümeti için casusluk faaliyetleri yürüttüğü olmuştu.

İlk olarak ABD Senatosu kararınca hükümet yetkilileri tarafından kullanılması yasaklanan TikTok'a tepkiler büyüdü. Başta Amerika ve Avrupa'da yer alan ülkeler olmak üzere TikTok, birçok ülkede yasaklı durumda.

TikTok Kullanımını Yasaklayan Ülkeler

TikTok kullanımı, vatandaşlar için olmasa da devlet kademelerinde görevli personellerin verilerinin güvenliğini sağlamak adına birçok ülke tarafından yasaklandı. Bunların içerisinde 27 ülkenin yer aldığı Avrupa Komisyonu'nun yasağı, en büyük yasaklama olarak öne çıktı.

TikTok'a karşı ilk yasak, Çin ile düşman konumundaki Tayvan'dan geldi. Tayvan'ın ardından ABD'nin de hükümet yetkililerinin telefonlarında TikTok kullanımını yasaklaması, sansasyon yarattı.

Yakın tarihte Birleşik Krallık da benzer bir karara imza attı. TikTok, böylece toplamda 25'ten fazla ülkede yasaklı hale geldi.

TikTok'un kullanımını çeşitli seviyelerde engelleyen ülkeler şu şekilde: