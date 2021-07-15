Hareket Eden Otomobili Tamir Eden Kişi Sosyal Medyada Olay Oldu

Hareket eden otomobili tamir etti. Bursa'da yaşanan akılalmaz bir olaya göre, trafiğin göbeğinde klasik bir arabanın tamir edildiği aktarıldı. Ancak arabanın aynı zamanda seyir halinde olması yürekleri ağza getirdi. İşte kısa sürede viral olmayı başaran o video.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başaran video kaydı, Bursa'dan geldi. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde kaydedildiği ifade edilen görüntülerde, bu kadarı da olmaz dedirten anlar yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, seyir halindeki klasik otomobilin kaput bölmesine oturdu ve aracın elektrik arızasını gidermekle uğraştı.

Hareket eden otomobili tamir etti

Twitter'da viral hale gelmeyi başaran bu görüntüler, aynı yolda seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından çekildi. Olabildiğince kalabalık bir trafikte ilerlerken aracını tamir eden bu kişinin, neden böyle bir şey yaptığı ise henüz bilinmiyor. Bursalı kimi sürücüler videodaki kişinin ceza almasını isterken kimisi ise eğlenceli anların ortaya çıktığını söylüyor.

Peki ya siz bu kişi hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce Bursa sokaklarında gerçekten bir tehlike yaratmış mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.

Uçağın kapısını açmak isteyen kadını koltuğa bağladılar

Son zamanlarda sosyal medyada viral olmayı başaran tek görüntü Bursa'dan gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde uçağın kapısını açmaya çalışan kadın, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. "Lol.Ariee" isimli TikTok kullanıcısı, 6 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen iki saatlik uçuşun uçak hareket etmeden önce en az üç saat ertelendiğini ve yolculuğun başlamasının ardından geçen yaklaşık bir saatin ardından tam olarak bir kaosun çıktığını söyledi.

TikTok kullanıcısı, saat 01.30 civarında ışıkların açıldığını, uçaktaki personellerin fısıldayarak konuştuğunu söyledi. Kullanıcı, görevlilerin daha sonra belirli yerleri kilitlemeye başladığını ve yolcuların ne olduğunu sorduğunda hiçbir cevap vermediklerini ifade etti. Lol.Ariee'nin "kaos" olarak tanımladığı kargaşa görüntülere yansıdı.

Kullanıcının paylaştığı bilgilere göre pilot sonunda yolculara bir açıklama yaptı. Pilot, uçakta şu an kötü bir durumla karşı karşıya olunduğunu söyledi ve bu nedenle insanlardan koltuklarında kalmalarını istedi.

Uçakta gerçekleşen olayı kayıt altına alan kullanıcı çığlık sesinin gittikçe daha çok çıkmaya başladığını dile getirdi. Kullanıcının iddiasına göre uçak inmek üzereyken yanlarında oturan bir görevli, psikolojik rahatsızlıkları olan bir kadından bahsetti.