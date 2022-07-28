HarmonyOS 3 Tanıtıldı: Özellikleri Neler?

Gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte HarmonyOS 3 özellikleri belli oldu. Huawei tarafından geliştirilen işletim sisteminin yeni sürümü, beraberinde getirdiği yenilikler ile heyecan veriyor. Yeniliklerin yanı sıra yeni sürümün ne zaman sunulacağı da açıklandı. Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, siber güvenlik endişeleri ve casusluk iddialarından dolayı Huawei adlı teknoloji devini kara listeye almıştı. Google ise bunun üzerine Çinli teknoloji devinin Android lisansını iptal etmişti.

Android lisansının iptal edilmesinin sonucunda şirketin piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar ve tabletler için Google hizmetleri desteği sona ermişti. Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bunun üzerine HarmonyOS isimli işletim sistemini piyasaya sürmüştü.

Şirket, HarmonyOS'un piyasaya sürülmesinden bu yana platformu geliştirmek için çok sayıda güncelleme yayımlanmıştı. Güncellemelerin yanı sıra zaman içerisinde işletim sisteminin ikinci sürümü sunulmuştu. Uzun bir süredir ise işletim sisteminin üçüncü versiyonu olan HarmonyOS 3 üzerinde çalışılıyordu.

Çin merkezli teknoloji devi, HarmonyOS 3 olarak isimlendirdiği yeni sürümün tanıtımını gerçekleştirdi. Şirket tarafından yapılan tanıtım ile beraber işletim sisteminin yeni versiyonunun işlevleri gün yüzüne çıktı.

HarmonyOS 3 Özellikleri Neler?

Yüksek performans sunmayı hedefleyen HarmonyOS 3, gizlilik ve güvenliğini de geliştiriyor. Çok kullanışlı bir arayüz ile beraber gelen yeni sürümde altı büyük iyileştirme yer alıyor. Gizchina'daki habere göre bunlar arasında çeşitli terminalleri kullanma, gizlilik ve güvenlik, ekosistem, evrensel kart, sorunsuz performans ve bilgiye erişebilirlik yer alıyor.

Yeni versiyonda yer alan HyperTerminal özelliği yazıcılar, akıllı gözlükler ve arabalar dahil olmak üzere 12 farklı türde akıllı cihaz ile beraber çalışacak. Bilgisayar kullanırken ekran iki parçaya bölünebilecek. Ekranın bir tarafında bilgisayarın içeriği diğer tarafında ise akıllı telefonun ekranı görülebilecek.

Söz konusu özellik, yazıcılar ve akıllı telefonlar gibi çeşitli ürünlerin daha sorunsuz bir şekilde iş birliği yapabilmesine imkân tanıyacak. İşletim sistemi ayrıca Super Frame isimli oyun motoru ile birlikte gelecek. Böylelikle grafik işleme esnasındaki güç tüketimi yüzde 11 oranında azaltılacak.

Kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini üst seviyeye çıkaran HarmonyOS 3 gizlilik merkezi, kilit ekranı veri erişimi, yüksek frekanslı veri erişimi, güvenlik merkezi, virüs engelleme ve AI gizlilik koruması dahil olmak üzere pek çok işleve de sahip.

HarmonOS 3 Çıkış Tarihi

Çinli teknoloji devi tarafından geliştirilen işletim sisteminin yeni sürümü eylül ayından itibaren birçok cihaz için sunulacak.

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