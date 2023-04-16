HarmonyOS 4 Sandığımızdan Erken Çıkabilir: CEO Doğruladı

ABD'nin aldığı kısıtlama kararı sonrasında Android işletim sisteminden mahrum bırakılan Huawei'in HarmonyOS üzerine yatırımları devam ediyor. Birkaç yıl önce kendi işletim sistemini cihazlarına yüklemeye başlayan firma, yakın zamanda dördüncü sürümü duyurmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz gün yeni sürücüsüz araba teknolojisini duyuran Huawei, HarmonyOS 4'ün 2023 yılında çıkacağını da açıkladı.

HarmonyOS 4 Güncellemesi Sonbaharda Sunulacak

Apple'a benzer bir şekilde kendi ekosistemini kurmak amacıyla yola çıkan Huawei, HarmonyOS 4 ile birlikte bu çerçeveyi genişletmeye hazırlanıyor. Firmanın sunduğu telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar halihazırda birbirleriyle oldukça iyi bir şekilde iletişim halinde. Yakın zamanda bu cihazların arasına akıllı arabalar da eklendi.

Firmanın sahip olduğu çok ekranlı, cihazlı ve insanlı araba medyası sistemi vizyonu, özellikle HarmonyOS 4 ile birlikte yazılım tarafının kalbine oturacak gibi görünüyor. Ayrıca işletim sistemi içerisinde firmanın gelişmiş Sürüş Sistemi olarak adlandırdığı ADS'nin ve Akıllı Kokpit Sistemi'nin (ICS) büyük güncellemeler alacağı belirtiliyor.

Şimdilik duyurulan yeniliklerin aslen Huawei'in otomotiv sektöründeki çalışmalarıyla alakalı olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak HarmonyOS 3'ün yaz aylarında duyurulduğu düşünüldüğünde, yakın bir zamanda telefon, tablet ve akıllı saatler için de HarmonyOS 4 güncellemesinin duyurulacağını varsayabiliriz.