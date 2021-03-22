HarmonyOS güncellemesi alacak akıllı telefonlar listesi sızdırıldı. Huawei tarafından geliştirilen işletim sisteminin hangi cihazlara gönderileceği netleşiyor.

HarmonyOS Güncellemesi Alacak Akıllı Telefonlar Listesi

Huawei, Google lisansı elinden alındıktan sonra kendi işletim sistemini geliştirmeye başlamıştı. HarmonyOS işletim sistemi geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. HarmonyOS mobil beta testi, HDC 2020'de HarmonyOS 2.0'ın piyasaya sürülmesinden sonra başlatılmıştı. Şimdi ise HarmonyOS işletim sistemi alacak olan cihazların listesi gün yüzüne çıktı.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan bilgilere göre, HarmonyOS işletim sistemini alacak olan ilk cihazlar şu şekilde:

Huawei Mate X2

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Cihaz listesinin ilerleyen zamanlarda daha da genişleyeceği söyleniyor. Tüm Huawei ve Honor telefonları HarmonyOS alacak ancak Honor V40 gibi Honor telefonlar, Honor ve Huawei ayrılığından sonra piyasaya sürüldüğü için şu anda bu adaptasyon süreci için düşünülmüyor.

Bilgiler ayrıca şirketin HarmonyOS'u EMUI 11 ve Magic UI 4 cihazlarına sunacağını ve bu telefonların piyasaya sürülme süresinin yonga setine bağlı olacağını açıklıyor.

İlk olarak 2019 Huawei Geliştirici Konferansı'nda duyurulan HarmonyOS, farklı cihazlar arasında akıllı bağlantı sağlayan ve cihazlar arası sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayan mikro çekirdek tabanlı bir işletim sistemi olarak öne çıkıyor.

Bu yıl Huawei, HarmonyOS ile büyük planlar yapıyor ve mümkün olduğunca çok cihaza kurması bekleniyor. Huawei Tüketici İşletme Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu'ya göre, HarmonyOS 2021'de 300 milyon cihazda olacak. Bunların 200 milyonu sadece akıllı telefonlar olacak ve geri kalanı tabletler, giyilebilir cihazlar, araba sistemleri, akıllı ev aletleri ve diğer üçüncü taraf cihazlar olacak.

HarmonyOS'a Sahip İlk Akıllı Telefon Ne Zaman Çıkacak?

HarmonyOS işletim sistemi tanıtıldıktan sonra ilk akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı merak edilmeye başlanmıştı. Huawei CEO'su tarafından bir açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda Huawei CEO'su Richard Yu, 2021 yılında Huawei'nin HarmonyOS tarafından desteklenen ilk telefonunu tanıtacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda HarmonyOS'un akıllı telefon, akıllı hoparlör, bilgisayar, akıllı saat, kablosuz kulaklık, araba ve tablet olmak üzere tüm cihazlarda kullanılabileceği söylenmişti ve Richard Yu, HarmonyOS'un kilobayttan gigabaytlara kadar değişen RAM boyutlarını desteklediğini belirtmişti.

Henüz HarmonyOS işletim sisteminin nasıl göründüğüne dair bir görüntü bulunmuyor. HarmonyOS işletim sisteminin tasarımı merak ediliyor.