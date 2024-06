Aman Voldemort Görmesin: Harry Potter Quidditch Champions'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Geçen yıl çıkış yapan Hogwarts Legacy ile Harry Potter evreni yeniden canlandı. Avalanche Software tarafından geliştirilen yapım kısa süre içinde önemli satış rakamlarına ulaşırken, tutkulu hayranların oyunla ilgili belki de tek eleştirisi içerisinde Quidditch'e ev sahipliği yapmamasıydı.

Quidditch, Harry Potter evreniyle özdeşleşen bir takım oyunu olarak biliniyor. Özellikle film serisiyle akıllarımızda yer edinen bu spor, büyücülerin süpürge üstünde uçarak küçük topları çemberlerden geçirmeye çalıştığı bir oyun olarak öne çıkıyor.

Halihazırda devam eden Summer Game Fest sunumunda bu sporu deneyimlemek isteyen oyunseverler için önemli bir sürpriz yapıldı. Etkinlikte uzunca bir süredir geliştirilen Harry Potter Quidditch Champions isimli oyunun ilk fragmanı ve çıkış tarihi paylaşıldı.

Summer Game Fest'te sahne alan Harry Potter Quidditch Champions'ın ilk fragmanına baktığımızda bizleri Fortnite benzeri grafiklerin karşıladığını söyleyebiliriz. Dahası, Harry Potter, Ron Weasley ve Draco Malfoy gibi karakterlerin de olduğunu söylemek mümkün.

Harry Potter Quidditch Champions, 3 Eylül'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XIS, Nintendo Switch ve PC (Steam ve Epic Games Store) platformları için çıkış yapacak. Ayrıca, ilk günden itibaren PlayStation Plus abonelerinin yapıma ücretsiz olarak erişebileceğini belirtelim.

