Havadayken Uçağın Kapısı Açıldı: İşte Korku Dolu Anlar

Uçakla seyahat etmeye dair duyulan en büyük korkulardan biri de kapıların yanlışlıkla açılması veya uçağın gövdesinde delik oluşması. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de tam olarak bu facia yaşandı. Bir yolcu, havadaki uçağın acil çıkış kapısını açtı.

Kameralara yansıyan görüntülerde acil çıkış kapısı açılan uçağın içerisinde hava akımı oluştuğu ve yolcuların bel kemerlerine sıkıca tutunarak uçaktan düşmemek için büyük çaba sarf ettiği görülebiliyor.

"Bunaldığı" İçin Kapıyı Açmış!

Güney Kore’de Asiana Airlines hava yollarına ait yolcu uçağında bir yolcu bunaldığını iddia ederek uçuş esnasında uçağın kapısını açtı. Yolcu, tutuklandı. pic.twitter.com/JTarZPOvau — Hava Forum (@HavaForum) May 26, 2023

Asiana Airlines havayollarına ait tarifeli yolcu uçağı Airbus A321-100, bir saatlik seferin ardından inmek üzereydi ki uçuş ekibi birden acil durum sirenleri duymaya başladı. Uçakta oluşan hava akımı sonrasında pilotlar patlamadan şüphelendi. Ancak acil durum çıkış kapısının açıldığı ortaya çıktı.

Acil durum çıkış kapısının hemen yanında duran ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen yolcu "bunaldığını" söyleyerek kapıyı açtı. Uçak yerden 250 metre yükseklikteyken gerçekleşen olay sonrasında pilotlar hemen acil iniş manevrasını gerçekleştirmeye başladı.

Bu sırada ise uçağın içerisinde basınçtan kaynaklı güçlü bir hava akımı oluştu ve yolcular koltuklarına sıkı sıkıya tutunmak zorunda kaldı. Yaşanan kazada yaralanan kimse olmazken acil durum kapısını açan yolcu gözaltına alındı.