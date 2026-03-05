Bu Kulaklık, Sizi Sürekli Şarj Etme İhtiyacından Kurtaracak

Haylou, pil performansı ile ilgi çekici hâle gelen yeni kablosuz kulaklığı Flowbuds N55'i tanıttı. Yeni kulaklık özellikle pil ömrü ile ciddi bir fark oluşturuyor. Öte yandan gürültü engelleme performansına da odaklanan bu cihaz, dışarıdan gelen gürültüden etkilenmeden müzik dinlemenize olanak sağlıyor.

Haylou Flowbuds N55'in Özellikleri Neler?

Gürültü Engelleme: 54 dB'ye kadar

54 dB'ye kadar Pil Ömrü (ANC Kapalı): Kulaklık başı 12 saate, şarj kutusuyla 40 saate kadar

Kulaklık başı 12 saate, şarj kutusuyla 40 saate kadar Pil Ömrü (ANC Açık): Kulaklık başı 10 saate, şarj kutusuyla 35 saate kadar

Kulaklık başı 10 saate, şarj kutusuyla 35 saate kadar Sürücü: 12,4 mm titanyum sürücüler

12,4 mm titanyum sürücüler Renk Seçenekleri: Siyah ve beyaz

Siyah ve beyaz Diğer Özellikler: Hi-Res Audio ve LDAC desteği

Haylou Flowbuds N55, Gürültü Engelliyor mu?

Haylou Flowbuds N55, gürültü engelleme konusunda oldukça etkileyici bir performans sergiliyor. Giriş ve orta segmentte bu genellikle 30-45 dB seviyesinde olur. Bu cihaz ise 54 dB'ye kadar gürültü engelleme imkânı sağlıyor ki bu da onu birçok amiral gemisinin karşısında ciddi bir rakip hâline getiriyor.

Haylou Flowbuds N55'in Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği kapalıyken kulaklıkların her biri 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam süre 40 saate ulaşıyor. Dinamik gürültü engelleme özelliği sayesinde mümkün olduğunca az güç tüketmeye odaklanıyor. Örneğin kütüphane ve benzeri yerlerde daha az güç uyguluyor. Böylece kullanım süresi de gereksiz yere azalmıyor.

Mevcut kulaklıkların büyük bir kısmı genellikle 6-8 saat pil ömrü sağlar. Amiral gemilerinin çoğunda benzer bir tablo bulunuyor. Cihazın tek şarjla yarım gün boyunca kesintisiz şarkı dinlemenize imkân tanıması, pek çok rakibine göre önemli bir avantaj elde etmenize olanak tanıyor. Bu arada ANC etkinleştirildiğinde de kulaklıkların pil ömrü 10 saate, toplam pil ömrü ise 35 saate düşüyor.

Haylou Flowbuds N55, Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunuyor?

Hi-Res Audio ve LDAC desteği sunan kulaklık, 12,4 mm titanyum sürücülerle birlikte geliyor. Kayıpsız ses kalitesi elde etmenizi mümkün kılan kulaklık, dinlediğiniz şarkılardaki detayları daha iyi fark etmenize yardımcı oluyor. Zengin ses deneyimi elde etmenizi sağladığı için yolculukları da oldukça keyifli kılıyor.

Haylou Flowbuds N55, Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'deki çeşitli çevrim içi mağazalarda Haylou'nun hâlihazırda pek çok kulaklığı satılıyor. Bunu göz önünde bulundurarak Haylou'nun bu yeni kulaklığının da Türkiye'de satışa sunma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir. Bu tür cihazları getirmek, diğer akıllı cihazlara göre birazcık daha uygun fiyatlı olduğu için muhtemelen Flowbuds N55 de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacaktır.

Haylou Flowbuds N55'in Fiyatı Ne Kadar?

Haylou Flowbuds N55 için 39.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1.759 TL'ye denk geliyor. Elbette ki Türkiye'ye gelmesi hâlinde fiyatı bununla sınırlı kalmayacak. Buna ek olarak mevcut vergiler ve satıcı kârı gibi faktörleri de eklediğimizde kulaklığın Türkiye fiyatının en az 4 bin 960 TL'yi bulması olası görünüyor.

Editörün Yorumu

Haylou Flowbuds N55, beni şaşırtan bir model oldu. Kendi fiyat aralığındaki kulaklıklar genellikle 6 ya da 8 saat gibi bir pil ömrü sunar. Bu cihaz ise tek seferlik şarjla neredeyse yarım günü çıkarmanızı sağlıyor. Gürültü engelleme gibi yoğun güç gerektiren işlemlerde bu süre 10 saate kadar gerileyebiliyor. Buna rağmen hâlâ çoğu rakibinden yüksek pil ömrü sunması ise bana göre ciddi bir avantaj olarak öne çıkıyor.