46 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Dil Bariyerini Kaldırıyor

Tecno, FreeHear 2 isimli yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Açık kulak yapısına sahip olan cihaz, konfor öncelikli bir cihaz olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca markanın yeni duyurduğu OneLeap ekosistemi ile birlikte yapay zeka destekli önemli özellikler de içeriyor. Genel olarak kullanıcının günlük yaşamını kolaylaştırmaya odaklanıyor.

Tecno FreeHear 2'nin Özellikleri Neler?

Tasarım: Kulak kanalını kapatmayan, kanca destekli açık kulak tasarımı

Kulak kanalını kapatmayan, kanca destekli açık kulak tasarımı Sürücü Boyutu: 10,8 mm dinamik sürücüler

10,8 mm dinamik sürücüler Toplam Pil Ömrü: Şarj kutusu ile birlikte 46 saate kadar kullanım

Şarj kutusu ile birlikte 46 saate kadar kullanım Hızlı Şarj: 5 dakikalık şarj ile 1 saatten fazla dinleme süresi

5 dakikalık şarj ile 1 saatten fazla dinleme süresi Ses Özellikleri: Uzamsal ses desteği

Uzamsal ses desteği Çeviri Desteği: Tecno OneLeap ekosistemi ile 160'tan fazla dilde yapay zeka destekli gerçek zamanlı çeviri

Tecno OneLeap ekosistemi ile 160'tan fazla dilde yapay zeka destekli gerçek zamanlı çeviri Çevresel Farkındalık: Dış sesleri duymaya olanak tanıyan yapı

Tecno FreeHear 2, Gürültü Engelliyor mu?

FreeHear 2, kulağa tam oturmayan, kanca ile sabitlenen bir tasarımla birlikte geliyor. Bu, müzik dinlerken bir yandan da çevredeki sesleri duymaya devam edebileceğiniz anlamına geliyor. Yani kulaklığın gürültüyü engelleme gibi bir işlevi bulunmuyor. Bunun yerine size daha rahat bir kullanım imkânı sağlıyor.

Tecno FreeHear 2'nin Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

FreeHear 2, şarj kutusuyla birlikte 46 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ayrıca 5 dakikalık bir şarj işlemi ile 1 saatten fazla müzik dinleme imkânı sağlıyor. Uzun pil ömrü sayesinde cihazı sık sık şarj etme gibi gereksiniminiz olmuyor. Öte yandan eğer şarj işlemine ayıracak çok fazla vaktiniz olmuyorsa da sadece birkaç dakikalık şarj işlemi ile dikkate değer bir seviyede kullanım süresi elde etmeniz mümkün hâle geliyor.

Tecno FreeHear 2 Nasıl Ses Kalitesi Sunuyor?

Kulaklık, tasarımı dolayısıyla sesin kulağınıza doğrudan değil de hoparlörden geliyormuş gibi bir hissiyat elde etmenize neden oluyor. 10,8 mm sürücü ile birlikte gelen cihaz, genel olarak temiz ve net bir tiz elde etmeye olanak sağlıyor. Uzamsal ses deneyimi sunan cihaz, film izlerken ya da müzik dinlerken konuşmaların yanınızdan geliyormuş gibi hissettiriyor. Bu arada tasarımı dolayısıyla basları çok güçlü bir şekilde veremeyebileceğini belirtelim.

Tecno FreeHear 2, Sesi Dışarıya Veriyor mu?

Açık kulak yapısına sahip olduğu için çok yüksek sesle müzik dinlemeniz hâlinde yanınızdaki kişi ne dinlediğinizi duyabiliyor. Eğer dinlediğiniz şarkıların ya da sesli görüşmelerin içeriğinin başkaları tarafından duyulmasını istemiyorsanız bu tasarıma sahip bir kulaklık size göre olmayabilir. Dolayısıyla ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği olan bir cihaz tercih etmek daha iyi bir tercih olabilir.

Tecno FreeHear 2, Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabiliyor mu?

Tecno, bu kulaklığı Tecno OneLeap ekosisteminin bir parçası olarak tanıttı. Bu da cihazın 160'tan fazla dil için gerçek zamanlı olarak çeviri yapabildiği anlamına geliyor. Yabancı dil bariyerini neredeyse tamamen ortadan kaldıran bu özellik için uygun cihazla eşleştirilmesi gerektiğini belirtmekte fayda var.

Tecno FreeHear 2, Türkiye'de Satılacak mı?

Tecno'nun şu an pek çok kablosuz kulaklığı Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurarak yeni kulaklığın da piyasaya sürüldükten bir süre sonra Türkiye'de satışa sunulması muhtemel görünüyor. Yine de şimdiye kadar konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını ayrıca not düşelim.

Editörün Notu

Kulaklık takmamın en önemli sebeplerinden biri, çevredeki diğer insanlara rahatsızlık vermemek olduğu için bu tür tasarımları pek tercih eden biri değilim ancak video izlemek için kullanılacak bir cihaz arayanlara hitap edebilir. Öte yandan sporcular da daha rahat bir model arıyorsa yeni kulaklığı denemek isteyebilir.