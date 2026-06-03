Sesli Asistana Sahip Akıllı Saat Tanıtıldı! 150+ Spor Modu ve Dahası

Haylou, yeni bir akıllı saatin tanıtımını gerçekleştirdi. Haylou Watch 3 olarak adlandırılan model, bilekte rahat duracak boyuta sahip. Birçok gelişmiş sensörle donatıldı. Bu sayede aktiviteleri yüksek doğruluk oranı ile kaydedebiliyor. Öte yandan telefonla eşleştirildiğinde sesli görüşmeler gerçekleştirmeye de olanak tanıyor.

Haylou Watch 3'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.85 inç

1.85 inç Ekran Çözünürlüğü: 390 x 450 piksel

390 x 450 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 1000 nit maksimum parlaklık

1000 nit maksimum parlaklık Sağlık Özellikleri: Uyku takibi, nefes egzersizi, kandaki oksijen seviyesi ve kalp atış hızı ölçümü

Uyku takibi, nefes egzersizi, kandaki oksijen seviyesi ve kalp atış hızı ölçümü Pil Ömrü: Günlük kullanımda 10-15 gün

Günlük kullanımda 10-15 gün Bluetooth Arama: Destekliyor

Destekliyor Suya Dayanıklılık: 1 ATM

1 ATM Spor Modu: 150'den fazla

150'den fazla Sesli Asistan: Mevcut

Haylou Watch 3'ün Ekran Özellikleri Neler?

Haylou Watch 3, 1000 nit maksimum parlaklık ve 390 x 450 piksel çözünürlük sunan 1,85 inçlik AMOLED ekrana sahip. Ekran boyutunun bildirimleri okuma ve yanlış dokunmalara neden olmamak açısından yeterli olduğu söylenebilir. Öte yandan AMOLED ekran da siyah pikselleri tamamen kapattığı için pil tüketimi daha düşük olacaktır.

Cihazın sahip olduğu 1.000 nit parlaklık değeri, güneş altında rahat akıllı saat kullanımı için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ekrandaki içerikleri görmek için elinizle gölge yapmak gibi yöntemlerle uğraşmanıza gerek bırakmayacaktır. Bu da genel olarak daha kullanıcı dostu bir model hâline gelmesini sağlayacaktır.

Haylou Watch 3'ün Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, 45 güne kadar pil ömrü sunuyor. Tabii, bunun günlük kullanım için değil, cihaz boşta dururken geçerli bir değer olduğunun altını çizmekte fayda var. Günlük kullanımda 10-15 günlük bir pil ömrü elde ediliyor ki bu da aslında oldukça uzun bir kullanım süresi anlamına geliyor.

Haylou Watch 3 Suya Ne Kadar Dayanıklı?

Cihaz, 1 ATM su basıncına dayanıklı fakat bu, suyun altında uzun süre kalabileceği anlamına geliyor. Küçük kazalar sonucunda cihazı suya düşürürseniz veya üzerine su sıçrarsa endişelenmenize gerek yok ama onunla yüzmeye çalışırsanız beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Benzer şekilde akıllı saati sıcak suya veya sabun benzeri kimyasallara maruz bırakmamakta da fayda var.

Haylou Watch 3'ün Fiyatı Ne Kadar?

Akıllı saat için 44 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 2 bin 22 TL'ye denk geliyor. Cihaz distribütör aracılığıyla getirilirse 6.800 TL, ithalatçı garantili olarak getirilirse 5 bin TL civarı bir fiyata satılabilir. İkisi arasındaki bu fiyat farkı ise servis ve reklam gibi ek giderlerden kaynaklı.

Haylou Watch 3 Türkiye'de Satılacak mı?

Haylou'nun şu an Türkiye'de Haylou RS5 ve Haylou Gst Ls09b, Haylou Solar ve Haylou LS01 da dahil olmak üzere birçok modeli satılıyor. Öte yandan resmî distribütör olsa da ithalatçı garantili olarak getirilen ürünlerin sayısı da epey fazla. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda yeni akıllı saatin de Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Haylou Watch 3'ün sporcuların tüm beklentilerini karşılayacak bir model olmasa da günlük kullanım için ideal bir akıllı saat olduğu kanaatindeyim. Cihaz temel sağlık ve spor özellikleri ile birlikte geliyor. Öte yandan küçük çaplı su kazalarına karşı dayanıklılığa sahip. Diğer yandan sesli asistan desteği de önemli bir avantaj sunuyor. Fiyatı da çok yüksek sayılmaz. Tüm bu avantajları sayesinde birçok kişinin değerlendirmek isteyeceği bir cihaz hâline gelebilir.