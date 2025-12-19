HBO, RTÜK'ün Yasakladığı Jasmine Dizisinin 2. Bölümünü Yayınladı

HBO, Türkiye'nin gündemine oturan Jasmine dizisinin ikinci bölümünü yayınladı. Çıktığı günden itibaren Türkiye'nin gündemine oturan ve sosyal medyada tartışma konusu olan yapım RTÜK tarafından incelemeya alınmış, diziye katalogdan çıkarma ve idari para cezası verilmişti.

Ancak HBO, tüm bu gelişmelere rağmen Jasmine 2. bölüm ile karşımıza çıktı.

Jasmine 2. Bölüm Yayınlandı

RTÜK kararıyla para cezası ödemek ve dizisini Türkiye'de yayından kaldırmak zorunda olan HBO, buna rağmen Jasmine 2. bölümü yayınladı. Şu anda platform üzerinden izlenebilen bölüm, 32 dakika uzunluğunda.

Jasmine 2. bölüm açıklamasında "Jasmine eski bir lise arkadaşıyla karşılaşır ve geçmiş hisleri intikaö eteşini tetikerlen, Tufan'ın da geçmişine dair sırlar açığa çıkmaya başlar." ifadeleri yer alıyor.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere RTÜK, bu dizi için katologdan kaldırma cezası verdi. Bunun anlamı HBO'nun diziyi Türkiye'ye erişime kapatmak zorunda olması.

Bu tarz durumlarda genellikle RTÜK kararı platforma tebliğ ettikten sonra, platformun içeriği katalogdan çıkarması için genellikle 72 saat süresi bulunur.

Jasmine için bu karar dün alındı. Yani HBO'nun hala vakti var. Bu nedenle bunu platformun Türkiye'deki kurallara meydan okuma girişimi olarak değerlendirmek doğru olmaz.

Ancak HBO eğer isterse bu karar karşı çıkabilir. Ne yazık ki bu da platformun daha fazla para cezası almasına ve hatta ülkemizdeki operasyonlarını kapatmasına neden olacaktır.

Bu nedenle HBO'nun Jasmine'i Türkiye kataloğundan çıkarması ve dizinin VPN gibi alternatif yöntemlerle yurt dışından izlenebilecek olma ihtimali daha yüksek.