Samsung’un Gelişmiş Kamera Uygulaması Daha Fazla Modele Geliyor! (Liste)

Samsung'un telefon kameralarını çok daha kontrol edilebilir hale getiren ve mevcut kamera uygulamasına kıyasla daha gelişmiş seçenekler sunan Camera Assistant uygulaması, çok daha fazla modele geliyor. Paylaşılan listeye göre birçok Galaxy A, Galaxy M ve Galaxy Tab serisi cihaz yakında bu uygulamayı desteklemeye başlayacak. İşte ayrıntılar...

Samsung Camera Assistant Uygulaması Hangi Galaxy Cihazlara Geliyor?

Camera Assistant uygulamasının destek kazanacağı modellere baktığımızda orta segmentte Samsung Galaxy A34, Galaxy M34, Galaxy A35, Galaxy M35, Galaxy A36 ve Galaxy M36 modellerini görüyoruz. Tablet tarafında ise Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S9 ve Galaxy Tab S10 serileri listede yer alıyor. Buna göre toplam 19 cihazın yakında Camera Assistant uygulamasını kullanabileceğini söyleyebiliriz. Peki uygulama ne zaman kullanılabilir olacak?

Camera Assistant Uygulaması Ne Zaman Kullanılabilecek?

Yapılan açıklamaya göre listedeki tüm mobil cihazlarda Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi yüklenir yüklenmez Camera Assistant uygulaması kullanılabilir hale gelecek. Kullanıcıların bunun için Galaxy Store üzerinden uygulamanın sayfasına girerek indirme işlemini başlatması yeterli olacak.

Bu arada listedeki bazı modeller One UI 8.5 güncellemesini çoktan aldı. Güncellemeyi henüz almayan cihazların ise kısa süre içerisinde yeni sürüme kavuşması bekleniyor.

Camera Assistant Uygulaması Nedir, Ne İşe Yarar?

Samsung'un Camera Assistant uygulaması, Galaxy telefonlardaki mevcut Kamera uygulamasına kıyasla çok daha gelişmiş ayarlar ve ek kontroller sunuyor. Doğrudan Google Play Store yerine Samsung'un kendi uygulama mağazası olan Galaxy Store üzerinden indirilebilen uygulama, özellikle fotoğraf ve video çekimlerinde daha detaylı kontrol isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Uygulama sayesinde yakınlaştırma seviyesine göre otomatik kamera geçişi kapatılabiliyor ve fotoğraf yumuşatma seviyesi ayarlanabiliyor. Bunun yanında otomatik odaklama hızı, HDR seçenekleri, video yumuşatma ve HDR10+ video kaydı gibi gelişmiş ayarlar da değiştirilebiliyor. Böylece kullanıcılar, kendi alışkanlıklarıan göre özelleştirme yapabiliyor.

Editörün Yorumu

Samsung'un Camera Assistant uygulamasını daha fazla akıllı telefona ulaştırması kullanıcılar açısından oldukça güzel bir gelişme. Açıkçası uygulamayı çok detaylı şekilde kullanmadım. Yalnızca kısa bir göz attım. Buna rağmen sunduğu ayarların özellikle kamera kullanımını kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ben de uygulamayı ilk fırsatta detaylı şekilde kurcalayacağım.