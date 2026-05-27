Lenovo Yeni Oyun Monitörü Tanıttı! 280Hz Ekran ve Dahası

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, Lecoo Bellator Zhan 25Q'yu tanıttı. Bununla birlikte monitörün tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Lenovo Lecoo Bellator Zhan 25Q'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24,5 inç

Ekran Teknolojisi: IPS

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 280Hz

Ekran Tepki Süresi: 1 ms

Ekran Gamı: %99 sRGB, %95 DCI-P3

Ekran Parlaklığı: 400 nit

Portlar: 2 x HDMI 2.1 FRL, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB 2.0, 1 x 3.5mm ses girişi

Hoparlör: 2 x 3W stereo hoparlör

Lenovo Lecoo Bellator Zhan 25Q'nun Ekranı Nasıl?

Lenovo Lecoo Bellator Zhan 25Q, 24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 1 ms tepki süresi ve 400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Monitörde donanım tabanlı düşük mavi ışık teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, uzun süreli kullanımda göz sağlığı açısından önemli bir avantaj sağlar. Mavi ışık, göz yorgunluğu, odaklanma sorunları ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Söz konusu sertifika, bu ışığın zararlı etkilerini minimum düzeye indirir. Bu arada düşük tepki süresi sayesinde ise hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor. Böylece oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor.

Monitör yüzde 95 DCI-P3 ve yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli avantaj elde ediliyor.

Lenovo Lecoo Bellator Zhan 25Q'nun Yenileme Hızı Nedir?

Lenovo'nun yeni oyun monitörü, 280Hz yenileme hızı sunuyor ancak hız aşırtması yapıldığında bu hız 300 Hz'ye kadar çıkıyor. Byu arada 280Hz yenileme hızının akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Yüksek yenileme hızı özellikle Counter Strike 2 ve Valorant gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor.

Lenovo Lecoo Bellator Zhan 25Q'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Lenovo Lecoo Bellator Zhan 25Q'da iki adet HDMI 2.1 FRL, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet USB 2.0 ve bir adet 3.5 mm ses girişi bulunuyor. HDMI 2.1 FRL, yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. DisplayPort 1.4 ise bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtarak oyunlarda daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Lenovo Lecoo Bellator Zhan 25Q Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Lecoo Bellator Zhan 25Q'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo'nun monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo Lecoo Bellator Zhan 25Q'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Lenovo Lecoo Bellator Zhan 25Q'nun Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Lecoo Bellator Zhan 25Q için 899 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarında olabilir. Lenovo Lecoo Bellator Zhan 25Q'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo Lecoo Bellator Zhan 25Q'nun özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresinin özellikle Valorant gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sunduğunu söyleyebilirim. Bu arada geniş renk yelpazesi sayesinde monitörün renkleri daha canlı ve doğru tonlarda görülebilmesi sağlanıyor. Böylece oyunların yanı sıra grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde de avantaj elde ediliyor.