GTA 6'yı Beklerken Bilgileriniz Çalınabilir! Hackerlar Tehdit Saçıyor

GTA 6 için oldukça uzun bir süredir bekleyiş devam ediyor. Bazı bilgisayar korsanları ise bu durumu bir fırsata çevirerek oyuncuların heyecanını suistimal etmeye başladı. Hackerların her geçen gün daha da yaygınlaşan taktiklerinden etkilenmek istemeyenlerin oldukça dikkatli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor.

Hackerlar, Tuzak Kurmak İçin GTA 6'yı Nasıl Kullanıyor?

Bilgisayar korsanları, oyuncuların Grand Theft Auto VI'ya erkenden erişme beklentisinden faydalanarak sahte beta testleri ve ön sipariş siteleri oluşturmaya başladı. Oyun resmî olarak piyasaya sürülmeden önce erken erişim ya da kapalı beta sürecine dahil olmayı vadeden hackerlar, oyuncuları bu yöntemlerle kandırmayı hedefliyor.

Oyuncular, GTA 6'yı bir fırsata çevirmek için kullanan bilgisayar korsanları tarafından hazırlanan sahte web sitelerindeki formları doldurduğunda ya da dosya indirdiğinde kişisel bilgileri veya kritik öneme sahip dosyaları ele geçiriliyor. İndirilen dosyalar, kötü amaçlı yazılım içeriyor. Bunlar arka planda çalışarak hesap bilgilerinizi ele geçiriyor. Çoğu zararlı yazılım, kendini gizleyecek şekilde tasarlandığı için oyuncular bu kötü amaçların farkına bile varmıyor.

Bu arada bilgisayar korsanları sadece GTA 6'yı değil, GTA 5'ın resmî çok oyunculu modu GTA Online'ı da kullanıyorlar. Rockstar'ın resmî web sitesine benzeyen ama gerçekte önemli verileri ele geçirmeyi amaçlayan sahte web siteleri üzerinden kullanıcıların oturum açma bilgilerini girmelerini sağlıyorlar. Ele geçirilen hesaplar daha sonra satılıyor.

Hackerlar Neden GTA 6'yı Kullanıyor?

Çok yakında açık dünya oyunları arasına katılacak olan GTA 6, uzun yıllardır beklenen bir oyun ve her geçen gün oyuncular daha da heyecanlanıyor. Bu yüksek beklenti, oyuncuların zaman zaman tuzağa düşmesine neden olabiliyor. Oyunu bir an önce oynamak isteyenler, erken erişim gibi vaatlere kanabiliyor.

Rockstar Games her ne kadar beta testlerinin başlayacağına dair şimdiye kadar hiçbir açıklamada bulunmamış olsa da oyuncular gizli erişim imkânı sağlanabileceğine inanabiliyor. Bilgisayar korsanları da tam da bundan faydalanıyor. Bilgisayar korsanları, sahte web siteleri üzerinden oyuncuların heyecanını suistimal edebiliyor.

Hackerların GTA 6 Tuzaklarından Nasıl Korunulur?

Bilgisayar korsanlarının GTA 6'yı kullanarak kurduğu tuzaklara düşmemek için sadece Rockstar Games'ten gelecek olan açıklamalara bağlı kalmak gerekiyor. Bununla birlikte Tamindir gibi uzun yıllar boyunca faaliyet yürüten güvenilir kaynakları da takip edebilirsiniz. GTA 6 ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldiğinde bunun haberini doğrudan alabilirsiniz. Böylece kötü amaçlı kişilerin bilgilerinizi ele geçirmesine fırsat tanımamış olursunuz.

Hackerlar Neden Büyük Oyunları Avantaja Çevirmeye Çalışıyor?

Yüksek bütçeli oyunlar piyasaya sürülmeden önce oyuncu kitlesinde büyük bir merak uyandırıyor. Henüz resmî olarak piyasaya sürülmemiş oyunları herkesten önce oynamak isteyen kişiler bazen risk almayı tercih edebiliyor. Bu da bilgisayar korsanları için kolay hedef anlamına geliyor. Bu fırsatı kaçırmayan hackerlar, büyük oyunların neden olduğu yoğun ilgiden faydalanarak oyuncuları hedef alabiliyor.

Editörün Yorumu

GTA 6 son birkaç yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alıyor. O yüzden bilgisayar korsanlarının bunu bir fırsata çevirmesi kaçınılmazdı. Oyuncuların tuzağa düşmemesi için bu tür yöntemlere karşı dikkatli olması gerekiyor. Şahsen oturum açma ve benzeri işlemler gerçekleştirmeden önce mutlaka alan adı doğrulaması yaparım.

Örnek vermek gerekirse alan adı, Rockstar Games'in alan adı gibi görünebilir ancak "Games" yerine "Gannes" şeklinde bir yazım söz konusu olabilir. Fark etmeyenler için ikincisinde çift n harfi bulunuyor. Bu tür yöntemlere bilgisayar korsanları tarafından sık sık başvurulur. Bundan etkilenmemek için indirme ve form doldurma gibi işlemler gerçekleştirmeden önce siz de alan adını doğrulama gibi yöntemlere başvurabilirsiniz.