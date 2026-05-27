Huawei'den 120Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! Görüntüleri Paylaşıldı

Huawei, Nova 16 isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte Nova 16'nın tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip telefon, üç farklı rnek seçeneği ile birlikte gelecek. Cihaz, yüksek yenileme hızına sahip OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Huawei Nova 16'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Huawei Nova 16'nın arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları da bulunacak. Telefonda beyaz, açık yeşil, ve siyah renk seçeneklerinin yanı sıra pembe, açık mavi ve mor renk tonlarının yer aldığı bir seçenek de bulunacak.

Huawei Nova 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Kamera: 50 MP

Huawei Nova 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Nova 16'nın ekranı 6,7 inç civarında olabilir. Telefon ayrıca OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Huawei Nova 15'te 6,7 inç ekran boyutu, 1084 x 2412 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da yüksek çözünürlüklü bir ekran yer alabilir.

Huawei Nova 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Huawei'in yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alabilir. Karşılaştırma yapamk gerekirse Nova 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Buj göz önnüde bulundurulduğudna yeni telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunabilir.

Huawei Nova 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Nova 16, 1 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Nova 15, 2025 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.

Huawei Nova 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro, Pura 80 Ultra ve Nova 14 Pro dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nova 16'nın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Nova 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Huawei Nova 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Nova 15 için 2.699 yuan (18.253 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nova 16'nın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2.800 yuan (18.936 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 38 bin TL civarında olabilir. Konuya diar açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim

Editörün Yorumu

Huawei Nova 16'nın tasarımını çok beğendim. Tercih edilen rnek seçenekleri, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Cihaz yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda ekran özellikleriyle de dikkatimi çekti. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması. OLED'de ayrıca karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor.