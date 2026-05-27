Samsung Galaxy S23 Sahipleri İsyanda! Yeni Güncelleme Eksik Geldi

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini şimdiye kadar birçok modele ulaştırdı. Bunlardan biri de Galaxy S23 serisi oldu. S23, S23+ ve S23 Ultra olmak üzere üç modelden oluşan aile, geçen haftadan beri kademeli olarak yeni sürümü almaya başladı.

Güncelleme ilk etapta kullanıcılar tarafından büyük heyecanla bekleniyordu. Ancak güncelleme yayınlandıktan sonra One UI 8.5’i deneyimleyen kullanıcılar adeta Samsung’a tepki yağdırdı. Bunun nedeni ise şirketin yeni sürümde AirDrop desteğine yer vermemesi oldu. Peki Galaxy S23 serisi bu özelliği neden kullanamıyor ve AirDrop desteği tam olarak ne işe yarıyordu?

Samsung Galaxy S23 Serisi Neden AirDrop Özelliği Almadı?

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini Galaxy S23 modellerine sunmaya başladıkça kullanıcılar AirDrop desteğinin eksikliğini fark etti. Bilmeyenler için bu yenilik, Samsung’un Quick Share sistemini yenilemesiyle birlikte geldi. Böylece Samsung Galaxy telefonlardan iPhone, iPad ve Mac cihazlarına üçüncü taraf bir uygulamaya ihtiyaç duymadan doğrudan, kablosuz ve hızlı şekilde dosya aktarımı yapmak mümkün hâle geldi.

Samsung Galaxy S26, S25 ve S24 serileri için kullanıma sunulan bu özellik ne yazık ki Galaxy S23 serisine sunulmadı. Durum böyle olunca kullanıcılar da özellikle sosyal medya ve internet forumlarında Samsung’a resmen tepki göstermeye başladı.

Samsung’dan gelen tepkilere rağmen Galaxy S23 serisinin neden bu özellikten mahrum bırakıldığına dair resmî bir açıklama yapılmadı. Bu noktada iki farklı ihtimal öne çıkıyor. İlki şirketin kullanıcıları çok daha yeni amiral gemisi modellere yönlendirmek istemesi. İkinci ihtimal ise Galaxy S23 serisinin teknik açıdan bu sistemi tam anlamıyla desteklememesi. Peki telefonlar gerçekten de bunu desteklemiyor mu?

Samsung Galaxy S23 Serisi, AirDrop Özelliğini Teknik Olarak Destekliyor mu?

Samsung Galaxy S23 serisinin teknik olarak AirDrop desteğine sahip olup olmadığı şu anda şirket tarafından doğrulanmış değil. Ancak cihazların gerekli donanıma halihazırda sahip olduğu söyleniyor. Öyle ki seride Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi kullanılıyor. Bu yonga seti ise Qualcomm FastConnect 7800 bağlantı sistemiyle geliyor.

Söz konusu sistem Wi-Fi 7, Multi-Link Operation ve gelişmiş kablosuz veri aktarım teknolojilerini destekliyor. Bu nedenle Galaxy S23 serisinin AirDrop desteği sunan yenilenmiş Quick Share sistemini çalıştırabilecek kapasitede olduğu düşünülüyor. Samsung'un buna rağmen neden kullanıma sunmadığı ise bilinmiyor. Peki beklenen yeni özellik daha sonra eklenebilir mi?

AirDrop Desteği Galaxy S23 Serisine Sonradan Gelebilir mi?

Şu an için Samsung’dan Galaxy S23 serisine AirDrop desteğinin sonradan gelip gelmeyeceğine dair resmî bir açıklama yapılmış değil. Ancak kullanıcıların yoğun tepkisi nedeniyle şirketin önümüzdeki güncellemelerde kararını yeniden gözden geçirmesi kuvvetle muhtemel. Sonuçta Galaxy S23 serisi hâlâ çok eski sayılabilecek bir amiral gemisi ailesi değil. Üstelik cihazlarda kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin gelişmiş bağlantı teknolojileri sunduğu da biliniyor. Gözler Güney Koreli firmada.

Editörün Yorumu

Bana kalırsa Galaxy S23 serisi kullanıcılarının gösterdiği tepki pek de haksız sayılmaz. Sonuçta ortada hâlâ güçlü donanımlara sahip, güncel Android güncellemeleri almaya devam eden bir amiral gemisi serisi var. Ben de bir MacBook bilgisayar ve Galaxy S25 Ultra akıllı telefon kullanıcısı olarak AirDrop desteğini oldukça değerli buluyorum.

Bu nedenle Samsung’un ilerleyen One UI güncellemelerinde kararını yeniden gözden geçirip Galaxy S23 serisine de AirDrop ile çalışabilen yenilenmiş Quick Share sistemini sunması bence oldukça mantıklı olur. Özellikle kullanıcı tarafındaki yoğun talep düşünüldüğünde şirketin bu geri bildirimleri görmezden gelmesi zor görünüyor.