HBO Max'ten Netflix Benzeri Özellik! Ekrandan Ayrılamayacaksınız

HBO Max, Netflix'te uzun bir zamandan beri mevcut olan içerik değerlendirme sistemine benzer bir özelliği kullanıma sunuyor. Bu özellik sayesinde tıpkı rakip dijital yayın platformunda olduğu gibi izleyicilerin ne tür içerikleri izlemekten hoşlandığı tespit edilecek ve bunlara göre içerikler önerilecek.

HBO Max'te Öneri Algoritmasını Kullanıcılar Eğitecek

HBO Max'e gelen yeni özellik, platformda yer alan bir film, dizi ya da belgeselin sayfasında karşınıza "sevdim", "beğendim" ve "bana göre değil" olmak üzere üç farklı değerlendirme seçeneği çıkarıyor. Bu değerlendirme seçenekleri, platformun içerik önerilerini sizinle çok daha yakından ilgili hâle getirmesine yardımcı oluyor.

Bir filmi bitirdikten sonra kafanızda "bunun yerine keşke başka bir şey izleseydim" gibi düşünceler geçtiğinde "bana göre değil" seçeneğine basarsanız o tür içeriklerden artık daha az görmeye başlayacaksınız. Filmi seyrettikten sonra hemen benzer yapımları seyretmek istediğinizi varsayalım. "Sevdim" seçeneğine basarsanız bu, o yapımdan etkilendiğiniz anlamına gelir Dolayısıyla içerik önerme algoritması karşınıza izlediğinize benzer daha fazla film çıkarmaya başlar.

Yeni özelliğe şu anda HBO Max'in Android ve iOS sürümünün yanı sıra web ve TV uygulamasından da erişilebiliyor ancak yeni kullanıma sunulmaya başlandığı için henüz tüm kullanıcılarda görünmeyebilir. Yeni özelliğin sizde görünüp görünmediğini öğrenmek için içeriğin sayfasında yukarı baş parmak simgesinin olup olmadığını kontrol edin.

Bu simgeyi görüyorsanız üzerine basarak içeriği değerlendirme seçeneklerini görüntüleyebilir ve seyrettiğiniz yapım hakkında düşüncenizi belirtebilirsiniz. Seçiminize bağlı olarak içerik öneri algoritması şekillenecek ve platformda benzer yapımlarla daha çok karşılaşmaya başlayacaksınız. Ekran karşısında geçirdiğiniz süre de bu doğru önerilerle beraber artacaktır.

Bu arada en iyi film ve dizi izleme uygulamaları arasında yer alan HBO Max'in aboneliklerine geçtiğimiz günlerde küresel çapta bir zam yapıldı. Reklam içeren en düşük aylık abonelik ücreti 9.99 dolardan 10.99 dolara çıktı. Standart aboneliğin fiyatı 16.99 dolardan 18.49 dolara yükselti. Premium abonelik ise artık 20.99 dolar yerine 22.99 dolar karşılığında alınabiliyor. Türkiye'de ise standart aboneliğin ücreti şu anda aylık 229,90 TL.