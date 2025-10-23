Emily in Paris'in 5. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Netflix'in en popüler dizilerinden biri oaln Emily in Paris'in yeni sezonu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Emily in Paris'in 5. sezon fragmanı paylaşıldı. Tanıtım videosu, yeni sezonda hangi olayların olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Emily in Paris'in 5. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Emily in Paris'in yeni sezon fragmanı yayınlandı. 1 dakika uzunluğundaki tanıtım videosunun açıklamasında "Aşkta en uzun yollar bile Roma'ya çıkar" ifadelerine yer verildi. Fragmana göre yeni sezonda Emily'nin Roma'daki maceralarına tanık olacağız.

Emily in Paris'in 5. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Romantik, komedi ve dram türlerindeki Emily in Paris'in 5. sezonu 18 Aralık 2025 tarihinde Netflix üzerinden izleyiciler ile buluşacak. Yeni sezonda 10 adet bölümün yer alması bekleniyor. Dördüncü sezon 2024 yılında, üçüncü sezon 2022 yılında, ikinci sezon 2021 yılında, ilk sezon ise 2020 yılında yayınlanmıştı. Dizi, yıllardır popülerliğnii devam ettiriyor.

Emily in Paris Oyuncuları ve Karakterleri

Lily Collins (Emily Cooper)

(Emily Cooper) Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau)

(Sylvie Grateau) Ashley Park (Mindy Chen)

(Mindy Chen) Lucas Bravo (Gabriel)

(Gabriel) Samuel Arnold (Julien)

(Julien) Bruno Gouery (Luc)

(Luc) Camille Razat (Camille)

(Camille) Lucien Laviscount (Alfie)

(Alfie) William Abadie (Antoine Lambert)

(Antoine Lambert) Kevin Dias (Benoît)

Emily in Paris'in oyuncuları arasında Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo ve Samuel Arnold dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Dizide Lily Collins "Emily Cooper" karakterini, Philippine Leroy-Beaulieu "Sylvie Grateau" karakterini, Ashley Park ise "Mindy Chen" karakterini canlandırıyor.

Emily in Paris Konusu

Chicago'da yer alan bir şirkette çalışan Emily Cooper, beklenmedik bir iş fırsatı nedeniyle Paris'e taşınır. Netflix'in popüler dizisi, Emily'nin Paris'teki yeni hayatına uyum sağlamaya çalışmasını, kariyerindeki zorlukları aşmasını, yeni arkadaşlıkalr kurmasını ve aşk hayatını konu alıyor.