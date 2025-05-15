HBO Yine Kararından Döndü! Platformun İsmi Değişiyor

HBO'nun dijital platform tarihçesi tam bir isim kargaşası olmuştur. Önce HBO Go ile başladılar. Sonra kablo TV gerektirmeyen HBO Now geldi. Ardından hepsi birleştirilip HBO Max yapıldı. 2023'te bu da sadece Max’e dönüştürüldü. Şimdi tekrar başa dönüyoruz: HBO Max geri geliyor.

Warner Bros. Discovery (WBD), yaptığı açıklamada HBO markasının "kaliteli ve özgün içerik" dendiği zaman akla ilk gelen ismin HBO olduğunu söyleyerek iddialı bir giriş yaptı. Ardından kullanıcıların artık içerik bolluğundan değil, kaliteli içerikten yana bir talebi olduğunu belirterek HBO isminin bu konuda uzun süredir bir güven unsuru olduğuna dikkat çekti.

Max İsmi Geri Geliyor

Aslında amaç daha geniş bir kitleye ulaşmaktı. HBO Max'in yerine gelen "Max" ile Discovery içerikleri de tek çatı altında toplanmıştı. Ama anlaşılan o ki bu strateji izleyicilerin pek hoşuna gitmedi. Zira şirket bu kararın müşteri geri bildirimleri ve verileri doğrultusunda alındığını söylüyor. Yani herkesin her şeyi izlediği dev bir platform yerine, daha seçkin ve kaliteli içerik sunan bir marka kimliği tercih ediliyor.

Şirketin streaming CEO’su JB Perrette, bu yeni dönemde HBO Max'in artık "herkes için her şey" olmayacağını, ama yetişkinler ve aileler için özel ve kaliteli içerik sunacağını söylüyor.