PlayStation Plus'a Binlerce TL Değerinde 9 Oyun Geliyor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium aracılığıyla her ay düzenli olarak kütüphaneye yeni ücretsiz oyunlar ekliyor. Konsol oyuncuları kütüphanede yer alan oyunlara ekstra ücret ödemeden erişebiliyor ve böylece uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebiliyor.

PlayStation Plus Premium ve Extra aboneleri, mayıs ayında eklenecek oyunları merak ediyordu. Sony tarafından yapılan duyuru ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı. Duyuruya göre20 Mayıs 2025 tarihinde kataloğa 9 oyun eklenecek.

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar arasında Battlefield V öne çıkıyor. Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım etkileyici atmosfere ve başarılı oynanış sistemine sahip.

En iyi strateji oyunları arasında yer alan Humankind de bu ay kütüphaneye eklenecek. Humankind'in yanı sıra Granblue Fantasy Versus: Rising, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition ve daha birçok oyun da bulunuyor. 20 Mayıs'ta kütüphaneye gelecek oyunların tamamı şu şekilde:

Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları (Mayıs 2025)