Türkiye’nin En Karanlık Olayı Belgesel Oluyor!

Türkiye’de son yılların en çok konuşulan ve en karanlık aile vakalarından biri olan Palu Ailesi olayı, artık bir belgesele konu oluyor. HBO Max’in hazırladığı yapım resmen duyuruldu. Peki belgesel izleyiciyle ne zaman buluşacak? İşte detaylar…

HBO Max, Palu Ailesi Belgeselini Duyurdu

Nisan 2025’te Türkiye’de hizmet vermeye başlayan popüler dijital akış platformu HBO Max, ülkemize giriş yaptığı günden bu yana yerli yapımlarla dikkat çekiyor. Platform şimdi bu yapımlar arasına cinayet, işkence ve özgürlüğü kısıtlama gibi karanlık olayların yaşandığı Palu Ailesi vakasını konu alan bir belgeseli de eklemeye hazırlanıyor.

Şirket, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Palu Ailesi belgeselinin çok yakında HBO Max’te yayınlanacağını duyurdu. Paylaşımda “Karanlık sırlar, gerçek ifadeler. Bir Palu Ailesi belgeseli. Türkiye’nin en sarsıcı dosyalarından biri, araştırmacı gazetecilik yaklaşımıyla yeniden açılıyor.” ifadelerine yer verildi.

Belgeselin tam olarak ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak paylaşımda yakında ifadesi kullanıldığı için muhtemelen sadece birkaç ay beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

Palu Ailesi Olayı Nedir?

Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme alınmasıyla bilinen Palu Ailesi olayı, bir ailenin yıllarca sahte bir hoca tarafından manipüle edilip mallarını kaybettiği, işkence ve istismara maruz kaldığı karanlık bir vakadır.

Aile içinde kayıplar ve şüpheli ölümler yaşanmış, bazı üyeler açlık ve şiddet nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Olayın televizyon programına çıkmasının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.