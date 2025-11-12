HBO Max, İlk Göktürk: Önsöz'ün Fragmanını Yayınladı

İlk Göktürk: Önsöz merakla beklenirken heyecan verici bir gelişme yaşandı. HBO Max, dizinin ilk fragmanını yayınladı. Tanıtım videosu, İlk Göktürk: Önsöz'ün nasıl bir atmosfere sahip olacağı ve neler sunacağı hakkında bilg isahibi olmamıza imkân tanıyor. Peki, dizinin konusu ne olacak?

İlk Göktürk: Önsöz'ün Fragmanı Nasıl İzlenir?

HBO Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden İlk Göktürk: Önsöz için ilk tanıtım videosu paylaşıldı. 2 dakika 17 saniye uzunluğundaki videonun açıklama kısmında "Ya tarih yaz, ya tarih ol. İlk Göktürk: Önsöz, yakında sadece HBO Max'te" sözlerine yer verildi. Dizinin ne zaman çıkacağı henüz belli değil.

İlk Göktürk: Önsöz Konusu

Yönetmenliğini Alper Çağlar'ın üstlendiği İlk Göktürk: Önsöz, Türk adını ilk kez devlet adı olarak kullanan Göktürk'lerin bağımsızlık mücadelesini ve kuruluş sürecini konu alacak. Dizinin üç bölümden oluşması bekleniyor. Dizi tamamlandıktan sonra "İlk Göktürk" isimli sinema filminin geleceği söyleniyor.

İlk Göktürk: Önsöz Oyuncuları

En iyi HBO Max dizileri arasına katılmaya hazırlanan İlk Göktürk: Önsöz'ün IMDb sayfasında yer alan bilgilere göre dizinin oyuncu kadrosunda Cengiz Coskun, Murat Serezli, Arif Diren, Esra Kiliç ve Cevher Hikmet Güzey yer alacak. Cengiz Coşkun dizide Bumin Kağan'ı canlandıracak.