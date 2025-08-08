HBO Kullanıcılarına Şok Uyarı Geldi! Sonraki Ay Kabus Olabilir

HBO Max, uzun süredir kullanıcılar arasında yaygın olan şifre paylaşımı alışkanlığına son vermek için düğmeye bastı. Warner Bros. Discovery'nin yayın ve oyun bölümünün başındaki isim JB Perrette tarafından yapılan açıklamaya göre platform, Netflix'in 2023'te yürürlüğe koyduğu şifre paylaşımı yasağını kendine uyarlıyor.

Hatırlarsanız Netflix, şifre paylaşımı yasağından sonra abonelik fiyatlarında bir sıçrama yaşadı. Sadece ABD'de bile yeni kullanıcı oranı %128,9 oranında artmış, platforma yaklaşık 3,5 milyon yeni kullanıcı katılmıştı. Netflix bugün dizi/sinema platformlarının en başarılı isimlerinden biri. Bu sebeple Netflix'in çeyrek dönem geliri bile dudak uçuklatıyor.

HBO Max'a Özel Diziler İçin Abone Olanların Sayısı Yüksek

"House of the Dragon", "The Last of Us" ve Türkiye'den kullanıcıların çok sık izlediği, hatta sırf izlemek için HBO Max üyeliği satın almalarına sebep olan rekortmen dizi "Prens" gibi projelerin yer aldığı HBO Max, bu stratejiden payını almak istiyor. Sırf bu yapımları izlemek için bile pek çok kullanıcı platforma kayıt olacaktır. Hatırlarsanız Prens dizisi HBO'da rekor kırmıştı. Bu durumda Netflix'in elde ettiği başarıyı HBO'nun da yakalaması çok yüksek ihtimal.

HBO'da Şifre Paylaşımı Dönemi Bitiyor

JB Perrette, platormda bu tarz bir yaklaşımın artık "zorunlu" hale geldiğini belirtti. Şimdilik idare edilse bile, şifre paylaşma yasağının Ekim ve Aralık arası dönemde kaçınılmaz olacağına vurgu yapıldı. Aslında HBO'nun global hizmetlerinde ekstra bir üye slotu almak için para ödeme seçeneği mevcut ancak bu "Add-on" hizmeti henüz Türkiye'de açık değil. Bu özellik Türkiye'ye gelirse, hane haricinde yaşayan bir kullanıcı, abonelik fiyatı ödemeden, sadece ek bir slot ücreti ödeyerek aboneliğe dahil olabilecek.

HBO Türkiye Fiyatları

HBO Max, Türkiye'de iki ayrı fiyatlandırmaya sahip: Standart ve Premium. İki paketin de kendine has faydaları bulunuyor. HBO Max Türkiye abonelik fiyatları şöyle: