Süreyya Hanım'ın Muhteşem Değişimi: HBO İsim Değişikliğine Gitti

Popüler dizi/film platformlarından Max, Warner Bros.'un 2023'teki kararından dönmesi üzerine bir kez daha isim değişikliği yaptı ve "Max" adını terk etti. Artık Max.com internet adresine giriş yapmak isterseniz otomatik olarak HboMax.com'a yönlendirileceksiniz. Max artık "HBO Max" olarak anılacak.

HBO Max Android ve iOS Uygulamaları Güncellendi

Yeniden markalaşma süreci resmen devreye girmesiyle Google Play Store ve Apple App Store'daki uygulama isimleri de HBO Max olarak güncellendi. Abonelerin cihazlarındaki mevcut uygulamalar otomatik olarak HBO Max adına güncellenecek. Yeniden indirme işlemi yapılmasına gerek olmayacak.

Uygulamanın güncelleme notlarında şu satır yer alıyor:

Aynı uygulama. Daha tanıdık bir isim. Herkesin beklediği sürpriz: Max artık HBO Max.

HBO ve Warner Bros. Şirketleri Birleşti

Şirket kendi içinde ikiye bölündü. Bunun sebebi Warner Bros.'un 2020 yılında çeşitli yayın hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak istemesiydi. HBO Max, bu kararın bir meyvesi. Yeni yapıda HBO ve Warner Bros. stüdyoları bir araya gelirken, CNN, Discovery Plus ve spor/haber markaları ayrı bir organizasyon çatısında toplanacak. Anlaşılan o ki dizi/film ve canlı kanallar iki farklı alanda boy gösterecek.

Warner Bros. 2023'te bir kez daha yeniden markalaşmayı ednemiş, platformun adını "Max" olarak güncellemişti. O dönem hem medya hem de kullanıcılar tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Yalnızca iki yıl sonra hatasını telafi ediyor. Olanlardan sonra muhtemelen bir daha isim değişikliğine gitmeyecektir.

HBO Max'ın Rekor Kıran Yapımı Prens Oldu

HBO Max platformu, Netflix kadar olmasa da yüksek ilgi görüyor. Özellikle de Giray Altınok'un başrolde olduğu Türk yapımı "Prens" dizisi, şu an HBO'nun rekortmen dizisi. Gelen verilere göre sırf Prens dizisini izlemek için üyelik açan kişi oranı %73. Prens dizisi 3. sezon finali bile platform genelindeki tüm izlenmelerin %72'sine denk gelmişti.

HBO Max Türkiye fiyatlandırması şöyle: