Kimse Hesaplamıyordu: Yeni Dizi Breaking Bad'in Tahtını Zorluyor!

Rachel Reid’in 2019 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan Heated Rivalry, kasım ayında yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktıktan sonra kısa sürede büyük ilgiyle karşılandı. Hikâyesi ve karakterleriyle dikkat çeken dizi, yakın zamanda sunulan son bölümüyle yine tüm gözleri üzerine çekti. Son bölüm izleyicilerden o kadar ilgi gördü ki IMDb sıralamasına girmeyi başardı. İşte ayrıntılar...

Heated Rivalry 5. Bölümü, En Sevilenler Arasına Girdi

Kanada’nın hokey dünyasında geçen ve Shane Hollander ile Ilya Rozanov’un ilişkisini anlatan Heated Rivalry, “I’ll Believe in Anything” adlı son bölümüyle büyük yankı uyandırdı. Öyle ki bölüm, popüler dizi ve film değerlendirme platformu IMDb’de 10 üzerinden 10 alarak dikkat çekici bir not aldı.

Böylelikle bölüm, Breaking Bad, Game of Thrones, Better Call Saul ve Doctor Who gibi popüler yapımların yer aldığı en sevilen dizi bölümleri listesine ikinci sıradan giriş yaptı. Tabii burada önemli bir noktayı gözden kaçırmamak gerekiyor. Heated Rivalry’nin 5. bölümü yalnızca yaklaşık 10 bin kullanıcının oylamasıyla listede ikinci sıraya yükseldi.

Şu anda zirvede yer alan Breaking Bad’in efsaneleşmiş “Ozymandias” bölümü ise yaklaşık 280 bin kullanıcı tarafından puanlandı. Buna göre iki dizinin kitle farkını göz önünde bulundurmakta fayda var.

IMDb'ye göre en sevilen dizi bölümleri şu şekilde sıralandı:

Sıra Dizi Bölüm Adı Puan 1 Breaking Bad Ozymandias 10 2 Heated Rivalry I'll Believe in Anything 10 3 Six Feet Under Everyone's Waiting 9.9 4 BoJack Horseman The View from Halfway Down 9.9 5 Vinland Saga End of the Prologue 9.9 6 Avatar: The Last Airbender Sozin's Comet, Part 4: Avatar Aang 9.9 7 Better Call Saul Plan and Execution 9.9 8 Code Geass Re; 9.9 9 Breaking Bad Face Off 9.9 10 Game of Thrones The Rains of Castamere 9.9

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.