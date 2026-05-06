Tanıtımına 1 Gün Kala Huawei MatePad Pro Max'in Özellikleri Sızdırıldı! 4.7 mm İnce Tasarıma Sahip

Tanıtımına bir gün kala Huawei'nin merakla beklenen tableti MatePad Pro Max'in bazı özellikleri sızdırıldı. Peki geniş ekranı ve ince tasarımıyla dikkat çeken tabletin sızdırılan özellikleri neler? İşte, Huawei MatePad Pro Max hakkında tüm bildiklerimiz.

Huawei MatePad Pro Max'in Sızdırılan Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 13.2 inç

: 13.2 inç Ekran Teknolojisi : OLED PaperMatte

: OLED PaperMatte Hızlı Şarj : 66W

: 66W İşlemci: Kirin 9 serisi

Huawei MatePad Pro Max'in Ekranı Nasıl Olacak?

Tabletin en dikkat çekici yanlarından biri ekranı. Sızdırılan bilgilere göre Matepad Pro Max, 13.2 inç büyüklüğünde OLED PaperMatte bir ekranla gelecek. Ekranda kullanılan OLED ve PaperMatte teknolojisi, kullanıcılara güzel bir görüntü kalitesi vaat edecek gibi duruyor.

PaperMatte teknolojisinin en büyük avantajı, ortam ışığından kaynaklanan ekran parlamasını yüzde 99 oranında azaltmasıdır. Bu sayede ister açık havada güneş ışığı altında çalışın ister gece odanızda film izleyin, gözleriniz yorulmadan maksimum ekran verimi alıyorsunuz.

Huawei MatePad Pro Max'in Tasarımı Nasıl?

Tasarım tarafında Huawei'nin akıllı telefonlardaki estetik çizgiyi MatePad Pro Max'e taşıdığını görüyoruz. Tıpkı şirketin Mate 80 Pro modelinde olduğu gibi, bu tabletin arkasında da büyük ve dairesel bir kamera yer alıyor.

Bu kamera adasının içinde kaç adet lens bulunduğu veya lenslerin detayları ise henüz netleşmedi. Ancak cihaz, amiral gemisi bir model olacağı için, standart tabletlerden daha güçlü bir kameraya sahip olacağını düşünüyoruz. Ayırca tabletin, 4.7 mm ultra ince bir gövdeye sahip olması bekleniyor.

Huawei MatePad Pro Max Hangi İşlemciyle Gelecek?

Huawei Matepad Pro Max'in, işlemci bilgileri henüz netlik kazanmasa da sızıntılara göre, geliştirimiş bir Kirin 9 serisi işlemciyle gelmesi bekleniyor. Özellikle bu işlemciyle, tablet yüksek güç gerektiren oyunları daha sorunsuz bir şekilde çalıştırıcak. Tabii ki işlemci hakkında net bir bilgi olmamasından dolayı cihazın hangi işlemciye sahip olacağı hakkındaki bilgilerin birer tahmin olduğunu hatırlatalım.

Huawei MatePad Pro Max'in Şarj Özellikleri Neler Olacak?

Böylesine güçlü ve büyük bir ekranlı bir cihazın güç tüketimi de normal olarak oldukça yüksek olacaktır. Sızıntılara göre, tablet 66W hızlı şarja sahip olacak. Böylece oldukça kısa bir sürede cihazın bataryasını doldurabileceksiniz.

Huawei MatePad Pro Max'in bataryasının kaç mAh olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak şirketin, tablette kullanıcıları gün boyu idare edecek bir batarya kapasitesi kullanması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Huawei MatePad tablet kullanan biri olarak, şu ana kadar sızdırılan özelliklerini gayet yeterli bulduğumu söyleyebilirim. Tabii ki şu an açıklanan özelliklerle cihaza dair kapsamlı bir yorum yapmam doğru değil. Cihazın yarın yapılacak tanıtım etkinliğinden sonra, nihai düşüncelerimizi siz okuycularımızla paylaşacağız.