Film Gibi Oyun: Heavy Rain'in Fiyatı 14 TL'ye Düştü!

Quantic Dream tarafından geliştirilen Heavy Rain'i oynamak isteyen oyuncuların kesinlikle kaçırmaması gereken büyük indirim fırsatı başladı. Epic Games mağazasında devam eden kampanya sayesinde oyunu şu anda normalde olduğundan çok daha ucuza satın alabilirsiniz.

Heavy Rain'in Fiyatı Düştü

Heavy Rain, Epic Games mağazasında yüzde 80 oranında indirime girdi. Size bir oyun oynamaktan çok film izliyormuşsunuz gibi hissettiren oyunun fiyatı, 70 TL'den 14 TL'ye düştü. Kampanya 9 Ekim 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecek. O zamana kadar oyunu alırsanız sonsuza kadar sizin olacak ve dilediğiniz zaman oynayabileceksiniz.

Heavy Rain Nasıl Bir Oyun?

Heavy Rain, zamanın nasıl geçtiğini fark edemeyeceğiniz en iyi hikâyeli oyunlar arasında yer alıyor. Seçimlerinizin son derece büyük öneme sahip olduğu bu oyunda her kararınız hikâyenin nasıl ilerleyeceğini belirliyor. Karakterin nasıl bir sonunun olacağı dahi sizin vereceğiniz bu kararlara bağlı oluyor.

Oyunun temel amacı, Origami Katili olarak bilinen bir seri katili yakalamak. Kurbanlarına karşı acımasız olan bu katil, daha fazla insanın hayatını karartmadan önce onu durdurmanız gerekiyor. Kontrol edebileceğiniz dört farklı karakter bulunuyor. Her karakterin kendince nedenleri bulunuyor ve hikâye üzerinde büyük rol oynuyorlar.

Bu türde pek çok oyun yapılmış olsa da Heavy Rain özellikle oynanışı ile büyük farklılığa sahip. Oyun büyük ölçüde anlatımlar üzerinden ilerliyor. Bir tür interaktif film gibi düşünebilirsiniz. Doğru seçimler yaparak katili yakalamaya her seferinde bir adım daha yaklaşıyorsunuz.

Heavy Rain'de etkileşimler genellikle belirli tuşlara hızlıca basma üzerine kurulu. Görevleri ekranda gösterilen tuşlara hızlı ve doğru bir şekilde basarak gerçekleştiriyorsunuz. Başarısız olmanız hâlinde ise karakterin ölümü de dahil olmak üzere pek çok istenmeyen durum yaşanabiliyor. Oyunu zorlaştıran ve özgün kılan en önemli detay ise karakterlerin ölmesi hâlinde bunun geri dönüşünün olmaması. Hikâye ilerliyor ama o karakter olmuyor.

Heavy Rain Fragmanı

Heavy Rain Minimum Sistem Gereksinimleri