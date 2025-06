Hell is Us PC İçin Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Rogue Factor tarafından geliştirilen ve Nacon tarafından yayınlanacak olan üçüncü şahıs aksiyon-macera oyunu Hell is Us, PC platformu için sistem gereksinimlerini duyurdu. Yayıncı NACON'un sadece günler sonra, 2 Haziran'da Hell is Us için bir PC deneme sürümü yayınlayağı da duyuruldu.

Oyuncular, deneme sürümünde 4K sistem gereksinimlerini test edebilecekler. İlaveten, oyunun "Ultra" grafik ayarlarında çok zorlayıcı olacağı da belirtiliyor. İşte Hell is Us oyununun PC versiyonu için açıklanan sistem gereksinimleri:

Hell is Us Minimum Sistem Gereksinimleri

Orta grafik ayarlarında, 1080p / 30 FPS için sistem gereksinimleri şöyle:

RAM: 16 GB

16 GB İşlemci: Intel i7-7700K veya AMD Ryzen 3 3300X

Intel i7-7700K veya AMD Ryzen 3 3300X Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 veya AMD RX 5600 XT

Yüksek grafik ayarlarında 1080p / 60 FPS sistem gereksinimleri:

RAM: 16 GB

16 GB İşlemci: Intel i7-11700K veya AMD Ryzen 5 7600

Intel i7-11700K veya AMD Ryzen 5 7600 Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2080Ti veya AMD RX 6750 XT

Daha yüksek grafik ayarlarında 1440p / 60 FPS sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel i7-11700K veya AMD Ryzen 5 7600 işlemci

Intel i7-11700K veya AMD Ryzen 5 7600 işlemci RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3090 veya AMD RX 6900 XTX

Tüm ayarlarda DLSS/FSR desteği bulunuyor ve oyunun her zaman yükseltme teknolojilerini kullanacağı belirtiliyor.