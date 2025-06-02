Türkçe Destekli Stellar Blade'i Ücretsiz Oynama Fırsatı!
Stellar Blade'in PC sürümü için bir demo yayınlandı. Ücretsiz olarak sunulan demo sayesinde oyunu bilgisayarda oynayabilirsiniz. İşte detaylar!
Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Stellar Blade'in PC sürümü için bir demo yayınlandı. Ücretsiz olarak sunulan demo sürüm, oyunun satışa sunulmadan önce oynanabilmesine imkân tanıyor.
Stellar Blade Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Steam'i açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Stellar Blade demo sayfasını görüntüleyin.
- "Demoyu yükle" butonuna basın.
Stellar Blade PC Fiyatı
Shift Up tarafından geliştirilen Stellar Blade geçtiğimiz haftalarda Steam üzerinden ön siparişe açıldı. Oyunun standart ve Complete olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Standart sürüm 59,99 dolar (2.351 TL) fiyat etiketine sahip. Complete isimli sürüm için 79,99 dolar (3.134 TL) fiyat belirlendi.
Stellar Blade PC Çıkış Tarihi
Stellar Blade'in PC sürümü 11 Haziran 2025 tarihinde çıkacak. Bilgisayar oyuncuları oyunu Steam üzerinden satın alıp oynayabilecek. PC sürümünde NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3, ultra geniş ekran desteği ve DualSense desteği olacak.
Stellar Blade PC Fragmanı
Stellar Blade Minimum Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1080p
- Ayarlar: Düşük
- Hedeflenen FPS: 60 FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-7600k Processor / AMD Ryzen 5 1600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 75 GB kullanılabilir alan