Türkçe Destekli Stellar Blade'i Ücretsiz Oynama Fırsatı!

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Stellar Blade'in PC sürümü için bir demo yayınlandı. Ücretsiz olarak sunulan demo sürüm, oyunun satışa sunulmadan önce oynanabilmesine imkân tanıyor.

Stellar Blade Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Stellar Blade demo sayfasını görüntüleyin.

"Demoyu yükle" butonuna basın.

Stellar Blade PC Fiyatı

Shift Up tarafından geliştirilen Stellar Blade geçtiğimiz haftalarda Steam üzerinden ön siparişe açıldı. Oyunun standart ve Complete olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Standart sürüm 59,99 dolar (2.351 TL) fiyat etiketine sahip. Complete isimli sürüm için 79,99 dolar (3.134 TL) fiyat belirlendi.

Stellar Blade PC Çıkış Tarihi

Stellar Blade'in PC sürümü 11 Haziran 2025 tarihinde çıkacak. Bilgisayar oyuncuları oyunu Steam üzerinden satın alıp oynayabilecek. PC sürümünde NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3, ultra geniş ekran desteği ve DualSense desteği olacak.

Stellar Blade PC Fragmanı

Stellar Blade Minimum Sistem Gereksinimleri