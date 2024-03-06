Helldivers 2'yi Geliştiren Stüdyo, Sony Tarafından Satın mı Alınacak?

PlayStation'ın bugüne kadarki en büyük PC lansmanı olan çevrimiçi co-op nişancı oyununun büyük başarısının ardından spekülasyonlar sosyal medyada yayılıyor.

X kullanıcısı @NextGenPlayer, PlayStation Studios logosu ve Arrowhead logosunun "aileye hoş geldiniz" mesajını içeren sahte bir görselini yayınladıktan sonra Arrowhead CEO'su Johan Pilestedt, görselin ve haberlerin doğru olmadığını söyleyerek yanıt verdive şunları ekledi:

"Kaçırdığım bir şey yoksa böyle bir haber söz konusu değil. Ayrıca, stüdyoya yeni başladığımız 2008 yılından kalma gerçekten berbat eski bir logo kullanılmış."

Did they promise you no lay offs too? @Pilestedt https://t.co/4B6RgAr4D7 — GunzGames (@3GunsDown) March 6, 2024

Söylentilerin Doğruluk Payı ne?

Benzer bir tartışmada bir kullanıcı Pilestedt'e şunları söyledi: "Senin Sony'ye satıldığını söylüyorlar." O da şöyle cevapladı:

"O halde bunu ilk kez duyuyorum."

Spekülasyonların önüne geçen Pilestedt, Pazartesi günü X'e bir mesaj yayınladı ve şunları yazdı:

"Biz herhangi birine bağlı değiliz. Bağımsız olarak çalışıyoruz! Yani, birilerine bağlıyız ama sadece stüdyonun kurucularına (ben de dahil).”

Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan ve PS5 ile PC'de mevcut olan Arrowhead, özellikle Steam'de büyük bir başarı yakaladı; en çok oynanan ilk 10 oyun arasında yer almaya devam etti ve bir noktada 458.709 oyuncuyla aynı anda zirveye ulaştı.

Oyunun geçen ay piyasaya sürülmesinden bu yana oyuncuların karşılaştığı sunucu sorunlarını çözen Pilestedt, yakın zamanda stüdyonun dikkatini oyunu geliştirmeye ve yeni içerik üzerinde çalışmaya çevirebileceğini söyledi.

"Artık oyundaki gelişmelere odaklanmak ve orijinal planımıza devam etmek için zamanımız var. Pek çok heyecan verici şey yaklaşıyor.”