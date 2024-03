Helldivers 2'yi Geliştiren Stüdyo, Sony Tarafından Satın mı Alınacak?

PlayStation'ın bugüne kadarki en büyük PC lansmanı olan çevrimiçi co-op nişancı oyununun büyük başarısının ardından spekülasyonlar sosyal medyada yayılıyor.

X kullanıcısı @NextGenPlayer, PlayStation Studios logosu ve Arrowhead logosunun "aileye hoş geldiniz" mesajını içeren sahte bir görselini yayınladıktan sonra Arrowhead CEO'su Johan Pilestedt, görselin ve haberlerin doğru olmadığını söyleyerek yanıt verdive şunları ekledi:

"Kaçırdığım bir şey yoksa böyle bir haber söz konusu değil. Ayrıca, stüdyoya yeni başladığımız 2008 yılından kalma gerçekten berbat eski bir logo kullanılmış."

