Samsung'dan Ucuz Android Telefon Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

Samsung'un ucuz Android telefonları arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Paylaşılan bir görsel ile birlikte Galaxy M47 5G'nin tasarımı belli oldu. Serinin yeni modeli, Galaxy M17'ye benzeyecek. Çok şık bir görünüme sahip cihaz ayrıca Super AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy M47 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Android 16 tabanlı One UI 8 ile bilrikte gelmesi beklenen Samsung Galaxy M47 5G'nin arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları konumlanacak.

Güç butonu, parmak izi sensörüne de sahip olacak. Kullanıcılar bu sensör sayesinde ekran kilidini kolayca açabilecek. Telefonun arka yüzeyinde Samsung logosu da bulunacak. Paylaşılan görselde Galaxy M47 5G'nin kırmızı renge sahip sürümü bulunuyor. Telefonun diğer renk seçeneğinin neler olacağı ise henüz belli değil.

Serinin diğer modeli Samsung Galaxy M17'nin arka yüzeyinde de dikey olarak konumlanmış bir modül bulunuyor. Bu modülün üzerinde üç adet kamera yer alıyor. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş mevcut. Arka yüzeyde Samsung logosu da bulunuyor. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alıyor.

Samsung Galaxy M56'da da benzer bir tasarım tercih edilmişti. Bu modülün de yanında LED flaş yer alıyor. Telefonun sol tarafında microSD kart yuvası, sağ tarafında ise güç ve ses butonları mevcut. Bu telefonun renk seçenekleri arasında siyah ve açık yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Galaxy M17 ise gümüş ve lacivert olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulmuştu.

Galaxy M17'de 164,4 x 77,9 x 7,5 mm boyutlarında ve 192 gram ağırlığında. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 7,5 mm civarında kalınlığında ve 190 gram civarında ağırlığında olabilir. Bu arada Galaxy M56'nın 162 x 77,3 x 7,2 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy M47 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un Ucuz Android telefonu Galaxy M47 5G'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Bu arada serinin diğer modeli Galaxy M56, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy M47 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy A37 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G ve Galaxy A56 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor ancak Galaxy M17 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy M47 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Samsung Galaxy M47 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy M47 5G'nin 25 bin rupiden daha düşük bir fiyata sahip olacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 12.270 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 25 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy M47 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Teknolojisi. Super AMOLED

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy M47 5G'nin tasarımını çok beğendim. Kırmızı renk seçeneği, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu arada telefonun yalnızca tasarımı değil özellikleri de dikkatimi çekti. Super AMOLED'de film izlemeni ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.