İkinci El Araç Satışında '6 Ay 6 Bin Km' Kuralının Süresi Uzatıldı!

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda ikinci el araçların sıfır kilometre fiyatlarının üzerine çıkması ile '6 ay 6 bin km' kuralını hayata geçirmişti. Bu kısıtlama, özellikle çip sorunun yaşandığı ve sıfır kilometre araç bulmanın zor olduğu 2022 yılında yürürlüğe girmişti. Araç satışlarında yaşanan fırsatçılığın önüne geçmek için yaklaşık 4 yıldır yürürlükte olan kuralın süresi yapılan açıklama ile bir kez daha uzatıldı.

6 Ay 6 Bin Km Kuralı Ne Zamana Kadar Uzatıldı?

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, spekülatif fiyatların önüne geçilmesi ve tüketiciyi korumak amacıyla uygulanan '6 ay 6 bin km' düzenlenmesinin ve ilan kısıtlama uygulamasının 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Buna göre 6 ay 6 bin km kısıtlaması en az 6 ay daha devam edecek.

Bakanlık bu uygulama ile otomotiv sektöründe adil ve rekabetçi piyasanın korunmasının yanı sıra ortaya çıkabilecek stokçuluk faaliyetlerinin de önüne geçildiğini ifade ediyor. Bu sayede haksız ticari kazançların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçildiğini belirten Ticaret Bakanlığı, kural hakkındaki düzenleme ve kontrollerin devam edeceğini açıkladı.

6 Ay 6 Bin Km Kuralı ile Ne Kadar Para Cezası Kesildi?

Ticaret Bakanlığı şimdiye kadar gerçekleştirilen denetimler neticesinde 6 ay 6 bin km kuralını ihlal eden kişi ve kurumlara milyonlarca lira para cezası kesildiğini açıkladı. Bakanlık, bu düzenlemeye aykırı hareket eden yetkili bayi ve galerilere toplamda 54 milyon TL para cezası kesildiğini belirtti. Ayrıca ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmeler de şimdiye kadar 116 milyon TL para cezası ile karşı karşıya kalmış.

6 Ay 6 Bin Km Kuralı Nedir?

2022 yılının Eylül ayından bu yana yürürlükte bulunan '6 ay 6 bin km kuralı' ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan kuruluşların motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden doğrudan veya dolaylı olarak satışının önüne geçiyor.

Bunun yanı sıra 'ilan kısıtlaması' uygulaması da bu araçların resmi sıfır kilometre fiyatlarının üzerinde satışa konmasının önüne geçiyor. Bakanlık ayrıca yetki belgesi olmadan yıl içerisinde üç veya daha fazla ikinci el araç satışı yapan kişilerin de noterler tarafından engelleneceğini açıkladı.

Editörün Yorumu

Özellikle otomotiv sektöründe yaşanan kriz ve onun getirdiği sıfır kilometre otomobil kıtlığına bir de enflasyon eklendiğinde araçlar birer yatırım aracı olarak görülmüş ve uçuk rakamlarla karşılaşmıştık. Eylül 2022 tarihinde gelen bu kural ise bir nebze olsun bu durumun önüne geçmeyi başardı.

Aradan geçen 4 yılın ardından otomotiv sektöründeki kriz azalmış ve yükselen faiz oranları ile enflasyon da biraz olsun kontrol altına alınmış durumda. Hâl böyleyken bu kural yavaş yavaş geçerliliğini yitiriyor. Ancak oldukça değişken olan Türkiye piyasasında böyle bir kontrolün devam etmesi özellikle gerçekten otomobil almak isteyen araçları biraz olsun koruyacaktır.