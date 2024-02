Helldivers 2 Yeni Bir Güncelleme Aldı: Oyuncu Sayısı Limiti Artırıldı!

Helldivers 2, geçen hafta 333 binden fazla oyuncuya aynı anda erişmesi ile kendi rekorunu kırmıştı. Kendi rekorunu yeni bir oyuncu sayısı ile kırılması ve aynı anda oyuna binlerce kişinin girmesiyle sunucular yetersiz kalmış ve oyun içi hatalar meydana gelmişti

Oyunun CEO'su da bu sorundan sonra hızlıca aksiyon alındığını ve Helldivers 2 oyuncu sayısı limitinin artırıldığını dile getirdi.

Oyunun geliştiricisi Arrowhead Game Studios'un CEO'su Johan Pelistedt, X'te yaptığı paylaşımla oyuncu sayısı limitinin artırıldığını söyledi. 700.000 oyuncuya çıkarılmasına rağmen bu sınırın da geçileceğine inandığını belirtti.

“Bu gece için son bir güncelleme daha var. Maksimum CCU sınırını 700.000’e yükselttik. Ne yazık ki, CCU’nun bu seviyeye de ulaşmasını bekliyoruz. Bekleme sürelerinin çok daha dayanılabilir olacağını düşünüyoruz. Yarın hafta sonu için son düzeltmeleri yapıyoruz.”

