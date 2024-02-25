Helldivers 2 Yeni Bir Güncelleme Aldı: Oyuncu Sayısı Limiti Artırıldı!
Helldivers 2'ye yoğun ilgi bir takım istenmeyen sonuçlar doğurdu. Bu sebeple oyuna yeni bir güncelleme gelerek oyuncu sayısı limiti artırıldı. İşte detaylar!
Helldivers 2, geçen hafta 333 binden fazla oyuncuya aynı anda erişmesi ile kendi rekorunu kırmıştı. Kendi rekorunu yeni bir oyuncu sayısı ile kırılması ve aynı anda oyuna binlerce kişinin girmesiyle sunucular yetersiz kalmış ve oyun içi hatalar meydana gelmişti
Oyunun CEO'su da bu sorundan sonra hızlıca aksiyon alındığını ve Helldivers 2 oyuncu sayısı limitinin artırıldığını dile getirdi.
Helldivers 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Helldivers 2 sistem gereksinimleri, Arrowhead Game Studios AB tarafından geliştirilen aksiyon TPS oyununu PC üzerinden oynamak isteyen kişiler için büyük bir öneme sahiptir çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimleri karşılamazsa kasma ve donma problemleri ortaya çıkar.
Helldivers 2 Oyuncu Sayısı Limiti Artırıldı
Oyunun geliştiricisi Arrowhead Game Studios'un CEO'su Johan Pelistedt, X'te yaptığı paylaşımla oyuncu sayısı limitinin artırıldığını söyledi. 700.000 oyuncuya çıkarılmasına rağmen bu sınırın da geçileceğine inandığını belirtti.
“Bu gece için son bir güncelleme daha var. Maksimum CCU sınırını 700.000’e yükselttik. Ne yazık ki, CCU’nun bu seviyeye de ulaşmasını bekliyoruz. Bekleme sürelerinin çok daha dayanılabilir olacağını düşünüyoruz. Yarın hafta sonu için son düzeltmeleri yapıyoruz.”
Friends of @helldivers2,— Pilestedt (@Pilestedt) February 23, 2024
I have one final update for tonight. We have updated the max CCU cap to 700,000. Unfortunately, we expect the CCU to reach that level. We believe that the wait times will be much more bearable.
Tomorrow we are doing some final improvements for the…
Helldivers 2, ilk çıktığı günden bu yana Steam'de oldukça güzel bir başarı elde etmişti ve Çarşamba günü oyuna 457.649 oyuncuya erişilmesiyle zirveye ulaşıldı. Bu kadar fazla oyuncunun girmesi, oyuna girişte uzun bekleme sürelerine sebep oldu.
Bu da oyuncuların şikayetlerinin artmasına yol açtı. Bu sorunla birlikte sunucu kalabalığının azaltılması için yeni bir güncelleme yayınlandı ve böylece oyuncuların sunucu alanının işgal edilmesi önlenmeye çalışılacak.
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