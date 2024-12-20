Helldivers 2 Geliştiricileri Noel Baba'ya Büründü: Yeni İçerik Tamamen Ücretsiz Oldu

Helldivers 2 x Killzone 2 geçişi etkinliğinde oyunculardan gelen fiyat şikayetleri sonrası Arrowhead Game Studios, oyuncuların yüzünü güldürecek bir karar aldı. Etkinliğin ikinci dalgası kapsamında sunulan öğeler, bugün itibariyle tüm oyuncular için tamamen ücretsiz olacak.

Geliştiricilerin duyurusu mesajı şöyle:

Bu, ilk geçiş içeriği sunumumuzdu ve topluluğumuza yönelik geri bildirimleri dikkatle dinledik. Gelen geri bildirimlerden çıkardığımız sonuç, oyuncuların bu tür içeriğin listelerinde en üst sırada olduğuydu. Ayrıca sizler için fiyatlandırma politikamızı gözden geçireceğiz.

Geçmişte sadece beş gün gibi kısa bir süre için satışa sunulan öğeler artık 10 gün boyunca oyuncular tarafından elde edilebilecek. Öte yandan, bu içeriklerin gelecekte kalıcı olarak tekrar markette yer alması üzerine de çalışmalar yürütülüyor.

Killzone ve Helldivers 2 Arasında Köprü

Bu geçiş etkinliği, Guerrilla Games'in Killzone serisi ile Arrowhead'ın çok oyunculu hit oyunu Helldivers 2 arasındaki ilk bağlantıyı oluşturuyor. Killzone'un Helghast düşmanları, oyun dünyasının estetiğine uyum sağlayarak doğru bir seçimdi.

Önümüzdeki geçişlerin ne olacağı merak konusu. Resistance serisinin bu listeye eklenmesi, hatta Chimera düşmanlarının oyun dünyasında yer alması da oyuncuların beklediği bir gelişme.

Başarı Üstüne Başarı

Helldivers 2, Kasım ayı itibarıyla ABD’nin yıl içerisinde en çok satılan üçüncü oyunu oldu. Üstelik, 2024 Game Awards’ta En İyi Devam Eden Oyun ve En İyi Multiplayer ödüllerini de topladı.

Arrowhead Game Studios'un bu hamlesi tamamen oyuncuların geri bildirimlerini dikkate aldıkları için gerçekleştiğinden, oyuncuların sevgisini kazanmaya devam etmeleri garanti olacaktır.

Helldivers 2’yi henüz deneyimlemediyseniz, oyun PlayStation 5 ve Windows PC platformlarında erişime açık.