Stalker 2 Rekorlara Duymuyor, Üstelik Netflix Dizisi de Çıkabilir

Oyun severler henüz Stalker 2: Heart of Chornobyl'e doyamadan, geliştiricilerden heyecan verici haberler geldi. Stalker 2, daha çıkışının üzerinden bir ay bile geçmeden kârlı bir yatırıma dönüştü.

Bu başarılar oyunun geliştiricilerinin göğsünü kabartmakla kalmayıp gelecekte iki yeni genşi paket, bir çok oyunculu mod ve hatta bir Netflix dizisi ihtimalini de beraberinde getiriyor.

2 Günde Bir Milyondan Fazla Kopya

Forbes Ukrayna ile yapılan bir röportajda, geliştirici GSC Game World'ün sahibi Maksim Krippa, oyunun iki gün gibi kısa bir sürede bir milyondan fazla satıldığını belirtti.

Stalker 2, PC ve Xbox oyuncuları için Game Pass'te çıkış günü itibariyle kullanılabilir olmasına rağmen bu yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

Oyunun bu kadar beklenen bir yapım olmasının ötesinde, geliştirici ekibin savaş ortamında gece gündüz demeden çalışması hiç şüphesiz bu başarının temelinde yatan sırdı.

Netflix Dizisi İçin Görüşme Yapılıyor

Başarı, istikrarlı olmaya ve daha iyisini aramaya teşvik ediyor olsa gerek; oyun geliştiricileri daha şimdiden iki yeni genşi paketi üstünde çalışırken çok oyunculu mod özelliğini de kullanıma açmak istiyor.

Bir diğer hedef ise Netflix'te boy göstermek. The Last of Us ve Fallout gibi başarılı oyun dizilerinin ardından, Stalker dünyasının ekranlara uyarlanması gibi bir ihtimal de var.

Bu başarının sonucunda, geliştirici ekip oyuncuları mutlu edecek yeni planları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Krippa şöyle dedi: