Helldivers 2 "Biz Gitmedik Buradayız" Diyor! Büyük Yenilikler Yolda

Helldivers 2 çok hızlı bir çıkış yapıp dünya çapında büyük bir başarı ve popülerlik elde etti ancak bir süredir sessizdi. Ne büyük güncellemeler vardı, ne de galaksiyi sarsacak olaylar. Ama şimdi beklenen oldu; Illuminates ırkı, kara deliği silah gibi kullanarak gezegenleri hedef alıp yedek güçlerini toparladıktan sonra yeniden saldırıya geçti.

Bu yeni saldırı dalgası, Aralık 2024'ten bu yana ilk büyük içerik güncellemesinin habercisi. Güncellemeye dair kesin bilgiler henüz ulaşmadıysa da son yamada göze çarpan birkaç detay vardı. Gelin o detayları beraber inceleyelim.

Illuminates 3 Yeni Irk Kazandı

Illuminates artık üç yeni düşman türüyle karşımıza çıkacak. Bunlar:

Crescent Overseers

Fleshmobs

Stingrays

Crescent Overseers grubu geride durup havan mermileriyle savaşı uzaktan yönlendiren topçular. Fleshmobs ise zombilere benzeyen ama vatandaşlardan oluşan et yığını, dev yaratıklar. Stingrays ise havadan dalış yapabilen ve oyuncuları doğrayan savaş uçakları. Yeni içerikleri deneyimleyen bir kişinin Fleshmob'larla ilk karşılaşması sadece 30 saniye sürmüş.

"Oyunun ne kadar iyi olduğunu tekrar hatırladım," diye yorumlamış bu deneyimi. Fleshmob'lar küçük ve çok çevik mob'lar. Aynı anda iki-üç tane birden çıkıyor ve ortalık kaosla yanıp kavruluyor.

Daha Büyük Helldivers 2 Haritası

Bu yeni düşmanların gelişiyle birlikte kentsel biyomlar da oyuna farklı bir nefes katmış durumda. Özellikle koloni gezegenlerindeki dar sokaklar, jet saldırıları ve havan topçularıyla tam bir ölüm tuzağına dönüşmüş. Artık harita daha büyük ve yeni düşmanlara ev sahipliği yapıyor. Ve söylentilere göre bir sonraki adım Super Earth'ün dev "mega şehir" haritaları olacak.

Yamanın en çok konuşulan diğer özelliği ise silah özelleştirmesi oldu. Artık neredeyse tüm birincil silahlar için dürbün, dipçik, alt parça gibi parçaları açarak farklı kombinasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Call of Duty'deki Gunsmith sistemini andırıyor ama çok da çığır açıcı değil. Yine de Eruptor hayranları için, üzerine bir holografik nişangah koymak bile yetiyor. Üstelik silaha gelen patlama hasarı artışı da cabası.

Siz bu güncelleme için heyecanlı mısınız? Oyuna geri dönmek için yeterli mi? Yorumlarda buluşalım.