Helldivers Filminin Yapımcı Kadrosuna İki Önemli İsim Katıldı

Duyurulmasının üzerinden geçen ayların ardından, Helldivers filmiyle ilgili heyecan verici iki büyük gelişme yaşandı ve yapımcı kadrosuna iki önemli isim dahil oldu. Bu da oyuncuların heyecanına heyecan, beklentisine beklenti kattı. Detaylar habrimizde sizi bekliyor.

Helldivers Filmi, Senaristini ve Yönetmenini Buldu

Helldivers beyaz perde uyarlaması, Ocak ayında Horizon Zero Dawn filmi ile eş zamanlı olarak duyurulmuştu. PlayStation Productions ve Sony Pictures iş birliğinde hazırlanır iken o dönem yapım aşamasında epey aşama kaydedildiği belirtilmişti. Aradan geçen ayların ardından, nihayet yeni bir gelişme yaşandı ve Gary Dauberman ile Justin Lin yapımcı kadrosuna adlarını yazdırdılar.

The Hollywood Reporter sitesine yansıyan habere göre Justin Lin, Helldivers filminin yönetmenliğini üstlenecek. Lin, Fast & Furious serisindeki aksiyon dolu sahneleri başarı bir şekilde yönetmeni ile akıllarda yer edinmişti. Deneyimli ismin oyun uyarlamasın kadrosuna dahil olması, hem beklentileri epey yükseltti ve hem de sergileyeceği performansı merak konusu haline getirdi. Ancak takım odaklı aksiyon sahnelerini işlemeyi sevmesi ile Helldivers için artı puan olarak yazabiliriz.

Bir diğer gelişme ise senarist seçimi oldu. Helldivers ekibinin farklı gezegenlerde üstlendiği tehlikeli görevleri tamamlamak için verdikleri mücadelenin anlatılacağı uyarlamanın senaryosu, Annabelle ve IT gibi korku filmlerinin yazarı olan Gary Dauberman tarafından kaleme alınacak.

Bildiğiniz gibi oyunun hikayesine göre galaksinin son saldırı hattını oluşturup, Helldivers birliğine katılıyor ve özgürlük için büyük bir mücadeleye girişmek durumunda oluyoruz. Filmde ise Super Earth teması korunacak iken yaratık tehdidi daha ciddi bir boyuta gelecekmiş. Diğer bir deyişle, oyunun evreninin genişletilişine tanıklık edeceğiz.

Halihazırda oyuncu kadrosu oluşturulmaya çalışılır iken birçok isimle de görüşülüyor. Ayrıca çekimlerin de bu yıl bitmeden önce başlaması bekleniyor. Görünüşe göre şanına yakışır bir beyaz perde deneyimi yaşayacağımız Helldivers, bilhassa oyuncuları heyecanlandırıyor. Beklentilerin bir hayli yüksek olmasına ek olarak, yeni detayları öğrenmek için de sabırsızlanıyoruz.