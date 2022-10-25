Henry Cavill, Superman Rolüyle Geri Dönüyor (Video)

Geçtiğimiz yıllarda PC toplama videosuyla gündeme gelen Henry Cavill, Superman rolüyle geri döneceğini duyurdu. Yayımlanan videoyla beraber Cavill'in yeniden Superman rolünü canlandıracağı onaylanmış oldu.

Henry Cavill, filmleri ile tüm dünyada oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Cavill'ın büyük hayran kitlesine sahip olmasında Superman karakteri önemli bir rol oynuyor. 39 yaşındaki oyuncu, Superman karakterini canlandırdığı yapımlarda çok başarılı bir performans sergilemişti.

Cavill, son olarak 21 Ekim 2022 tarihinde yani geçtiğimiz günlerde vizyona giren Black Adam isimli filmde Superman karakteriyle kısa süreliğine yer almıştı. Başarılı oyuncunun yeni DC filmlerinde yer alıp almayacağı bir süredir merak ediliyordu.

Henry Cavill: Superman Olarak Geri Dönüyorum

Resmi Instagram hesabı üzerinden bir video paylaşan Henry Cavill, videoyu yayımlamak için hafta sonunun sona ermesini beklediğini çünkü insanların Black Adam filmini izlemesi için zaman vermek istediğini ifade etti.

Cavill, "Artık çoğunuz Black Adam filmini izlediğine göre bunu resmileştirmek istedim: Superman olarak geri dönüyorum" dedi. Yapılan açıklama ile beraber Cavill'in popüler süper kahramanı tekrar canlandıracağı resmileşmiş oldu.

Black Adam filmindeki kısa süreli sahne ve paylaşılan görüntü, dünya çapında çok fazla sayıda kişiyi önemli ölçüde heyecanlandırdı. Cavill, "Desteğiniz ve sabrınız için teşekkür ederim. Sabrınızın karşılığını alacağınıza söz veriyorum" sözlerine yer verdi.

Cavill, Superman rolüyle ilk kez 2013 yılında vizyona giren Man of Steel filminde yer aldı. O zamandan beri Cavill, süper kahramanı sadece birkaç kez canlandırdı. Bunlar arasında 2016 yapımı Batman v Superman: Dawn of Justice ve 2017 yapımı Justice League ve Zack Snyder’s Justice League gibi yapımlar bulunuyor.

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