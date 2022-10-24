Ant-Man and Wasp: Quantumania Fragmanı Yayınlandı

Son 10 yılda sinema dünyasına damgasını vurmayı başaran Marvel Sinematik Evreni, şimdiye kadar toplamda beş fazı geride bıraktı. Yayınlanan onlarca film ve dizi içeriği, yavaş yavaş evrenin parçalarını bir araya getirmeye devam ediyor. Yeni gelmesi beklenen beşinci faz için ilk filmlerden birinin fragmanı yayınlandı.

Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen karakterlerinden Ant-Man için devam filmi geliyor. Ant-man and Wasp: Quantumania ismiyle tanıtılan film hakkındaki ilk fragman geldi.

İşte Ant-Man and Wasp: Quantumania Fragmanı!

Yeni faz için oldukça önemli filmlerden biri olarak görülen Ant-Man and Wasp: Quantumania, son yıllarda Marvel Sinematik Evreni'nde sıkça rastladığımız kuantum dünyalar ve paralel evrenler konusuna eğilecek.

Yeni filmle birlikte çizgi romanlardan tanıdığımız Scott Lang'in kızı Cassie, Stinger olarak evrene dahil olacak. Young Avengers ekibinden olan Stinger'ın da She-Hulk ve Iron Heart gibi karakterlerle birlikte evrene dahil olması, yeni bir Avengers timinin oluşumuna şahit olacağımızı kanıtlar nitelikte.

Öte yandan fragmanda beşinci ve altıncı fazdaki ana kötü karakter olması beklenen Kang the Conqueror'un da yer alması, dikkat çekiyor. Yeni filmle birlikte ilk defa detaylı bir şekilde yeni baş kötüyü tanıyabiliriz. Ant-Man and Wasp: Quantumania'nın 17 Şubat 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.