Hepsiburada 2020 Kitap Trendlerini Açıkladı

2020 yılının trend kitapları neler? Hepsiburada, kitap kategorisi özelinde 2020 yılının alışveriş trend verilerini açıkladı.
2020 Kitap Trendleri Hepsiburada
Hepsiburada verilerine göre 2020 yılında platform üzerinden en çok Kasım ayında kitap satışı gerçekleşti. Tüm yıl boyu 10 milyondan fazla kitabın, kitapseverlere ulaştığı Hepsiburada’da sadece Kasım ayında 1,5 milyona yakın kitap talep gördü.
350 binden fazla farklı çeşit kitabın bulunduğu Hepsiburada’da, 2020 yılı içinde sırasıyla en çok çocuk, eğitim, edebiyat, kişisel gelişim, psikoloji ve araştırma-tarih kitapları ilgi gördü. 2020’de Hepsiburada’daki kitap sipariş adetlerine göre İstanbul ilk sırayı alırken, Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.
Pandemi nedeniyle çevrimiçi etkinliklerin yükselmesi ile birçok çevrimiçi kitap etkinliğine ev sahipliği yapan Hepsiburada, Yekta Kopan sunuculuğunda sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarda birçok ünlü yazarı ağırladı. Hepsiburada ayrıca bir ilke imza atarak müşterilerine sanal bir fuar deneyimi de sundu.
Liste şu şekilde:
2020'nin En İyi Çıkış Yapan Kitapları
- Kral Şakir Varol Yaşaroğlu
- Son Cüret Yılmaz Özdil
- Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir Hakan Mengüç
- Ben Kazanmadan Bitmez Bircan Yıldırım
- Hayvanlar Senfonisi Dan Brown
- Sarmal Murat Ağırel
- Son Av Jean-Christophe Grange
2020'nin En Çok Tercih Edilen Klasikleri
- Suç Ve Ceza Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
- Sineklerin Tanrısı William Golding
- Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin
- Bir İdam Mahkumunun Son Günü Victor Hugo
- İki Şehrin Hikayesi Charles Dickens
- Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali
2020 Yılının En Çok Tercih Edilen Yazarları ve En Çok Kitapları
- Varol Yaşaroğlu Kral Şakir 8: Macera Adası
- Jose Mauro de Vasconcelos Şeker Portakalı
- George Orwell Hayvan Çiftliği
- David Bedford Köpük İle Pıtır - İlk Okuma Kitaplarım
- Dana Suskind Otuz Milyon Kelime
- Victor Hugo Bir İdam Mahkumunun Son Günü
- Osman Abalı Dikkati Güçlendirme Seti Anasınıfı
- Müthiş Psikoloji Hayır Diyebilme Sanatı
- Yılmaz Özdil Son Cüret
2020'nin En Çok Talep Gören Yayınevleri
- Pegem Akademi Yayıncılık
- İş Bankası Kültür Yayınları
- Adeda Yayıncılık
- Tonguç Akademi
- Yapı Kredi Yayınları
- Destek Yayınları
- Doğan Kitap
- Benim Hocam Yayınları
- Can Yayınları
2020'nin İl Bazında Çok Okunan Kitapları
- İstanbul Kral Şakir 8: Macera Adası Varol Yaşaroğlu
- Ankara Şeker Portakalı Jose Mauro de Vasconcelos
- İzmir Ben Kazanmadan Bitmez Bircan Yıldırım
- Bursa Otuz Milyon Kelime Dana Suskind
- Kocaeli Hayvan Çiftliği George Orwell
- Antalya Son Cüret Yılmaz Özdil
- Konya Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali
- Balıkesir Hayır Diyebilme Sanatı Müthiş Psikoloji
- Adana Bir İdam Mahkumunun Son Günü Victor Hugo
- Muğla Son Cüret Yılmaz Özdil
2020'de hangi kitapları okudunuz? Okuduğunuz kitabı tavsiye eder misiniz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!
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