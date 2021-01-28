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Hepsiburada 2020 Kitap Trendlerini Açıkladı

Hepsiburada 2020 kitap trendleri açıklaması yaptı. 2020 yılının trend kitapları neler? Detaylar haberimizde.

hepsiburada-2020-kitap-trendleri
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

2020 yılının trend kitapları neler? Hepsiburada, kitap kategorisi özelinde 2020 yılının alışveriş trend verilerini açıkladı.

2020 Kitap Trendleri Hepsiburada

Hepsiburada verilerine göre 2020 yılında platform üzerinden en çok Kasım ayında kitap satışı gerçekleşti. Tüm yıl boyu 10 milyondan fazla kitabın, kitapseverlere ulaştığı Hepsiburada’da sadece Kasım ayında 1,5 milyona yakın kitap talep gördü.

350 binden fazla farklı çeşit kitabın bulunduğu Hepsiburada’da, 2020 yılı içinde sırasıyla en çok çocuk, eğitim, edebiyat, kişisel gelişim, psikoloji ve araştırma-tarih kitapları ilgi gördü. 2020’de Hepsiburada’daki kitap sipariş adetlerine göre İstanbul ilk sırayı alırken, Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.

Hepsiburada Siparişleri Artık Esnaftan Teslim Alınabilecek İNTERNET Hepsiburada Siparişleri Artık Esnaftan Teslim Alınabilecek

Pandemi nedeniyle çevrimiçi etkinliklerin yükselmesi ile birçok çevrimiçi kitap etkinliğine ev sahipliği yapan Hepsiburada, Yekta Kopan sunuculuğunda sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarda birçok ünlü yazarı ağırladı. Hepsiburada ayrıca bir ilke imza atarak müşterilerine sanal bir fuar deneyimi de sundu.

Liste şu şekilde:

2020'nin En İyi Çıkış Yapan Kitapları

  • Kral Şakir                                                            Varol Yaşaroğlu
  • Son Cüret                                                          Yılmaz Özdil
  • Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir           Hakan Mengüç
  • Ben Kazanmadan Bitmez                             Bircan Yıldırım
  • Hayvanlar Senfonisi                                       Dan Brown
  • Sarmal                                                                 Murat Ağırel
  • Son Av                                                                 Jean-Christophe Grange

2020'nin En Çok Tercih Edilen Klasikleri

  • Suç Ve Ceza                                                       Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
  • Sineklerin Tanrısı                                            William Golding
  • Çalıkuşu                                                              Reşat Nuri Güntekin
  • Bir İdam Mahkumunun Son Günü            Victor Hugo
  • İki Şehrin Hikayesi                                          Charles Dickens
  • Kürk Mantolu Madonna                               Sabahattin Ali

2020 Yılının En Çok Tercih Edilen Yazarları ve En Çok Kitapları 

  • Varol Yaşaroğlu                                                Kral Şakir 8: Macera Adası
  • Jose Mauro de Vasconcelos                       Şeker Portakalı
  • George Orwell                                                 Hayvan Çiftliği
  • David Bedford                                                  Köpük İle Pıtır - İlk Okuma Kitaplarım
  • Dana Suskind                                                    Otuz Milyon Kelime
  • Victor Hugo                                                       Bir İdam Mahkumunun Son Günü
  • Osman Abalı                                                      Dikkati Güçlendirme Seti Anasınıfı
  • Müthiş Psikoloji                                               Hayır Diyebilme Sanatı
  • Yılmaz Özdil                                                       Son Cüret

2020'nin En Çok Talep Gören Yayınevleri

  • Pegem Akademi Yayıncılık
  • İş Bankası Kültür Yayınları
  • Adeda Yayıncılık
  • Tonguç Akademi
  • Yapı Kredi Yayınları
  • Destek Yayınları
  • Doğan Kitap
  • Benim Hocam Yayınları
  • Can Yayınları

2020'nin İl Bazında Çok Okunan Kitapları

  • İstanbul               Kral Şakir 8: Macera Adası                           Varol Yaşaroğlu
  • Ankara                 Şeker Portakalı                                                 Jose Mauro de Vasconcelos
  • İzmir                     Ben Kazanmadan Bitmez                             Bircan Yıldırım
  • Bursa                    Otuz Milyon Kelime                                        Dana Suskind
  • Kocaeli                 Hayvan Çiftliği                                                   George Orwell
  • Antalya                Son Cüret                                                           Yılmaz Özdil
  • Konya                   Kürk Mantolu Madonna                               Sabahattin Ali
  • Balıkesir               Hayır Diyebilme Sanatı                                  Müthiş Psikoloji
  • Adana                  Bir İdam Mahkumunun Son Günü            Victor Hugo
  • Muğla                   Son Cüret                                                           Yılmaz Özdil

2020'de hangi kitapları okudunuz? Okuduğunuz kitabı tavsiye eder misiniz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! 

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