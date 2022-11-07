Hepsiburada'da Efsane Kasım'ın İlk Haftasında En Çok Satılan Ürünler

Hepsiburada'da Efsane Kasım'ın ilk haftasında en çok satılan ürünler belli oldu. Peki, popüler e-ticaret platformunda yer alan kampanya sürecinde en fazla hangi ürünler tercih edildi? Konuya dair detaylar haberimizde.

Hepsiburada'da Efsane Kasım'da En Çok Satılan Ürünler Listesi

Çamaşır deterjanı

Bulaşık deterjanı tableti

Tuvalet kâğıdı

Ev giyim/iç çamaşırı

Kakaolu fındık kreması

Nano jel yastık

Bebek bezi

Hepsiburada'da Efsane Kasım'ın ilk 6 gününde en fazla temel tüketim, gıda, giyim, elektrikli ev aletleri, züccaciye ve sağlık-güzellik kategorilerine ilgi gösterildi.

Kampanya sürecinin ilk altı gününde en çok sipariş verilen ürünlerin çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı tableti, tuvalet kâğıdı, ev giyim/iç çamaşırı, kakaolu fındık kreması, nano jel yastık ve bebek bezi olduğu açıklandı. Elektrikli ev aletleri kategorisinin en fazla satan ürünü ise Airfryer oldu.

Efsane Kasım kampanyasına yoğun ilgi gösteren iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya ve Konya yer aldı. Tüketicilerin alışveriş için en fazla akşam 20 ile 23 saatlerini tercih ettiği belirtildi.

Popüler e-ticaret hizmeti üzerinden Efsane Kasım'ın ilk altı gününde verilen toplam sipariş sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,5 kat arttı. Kasım ayının ilk haftasında 7,5 milyonu aşkın ürün satıldı.

Kasım ayının ilk 6 gününde Hepsiburada'nın ziyaret sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 oranında arttı ve 110 milyonun üzerine çıktı.