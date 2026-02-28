Milyarlar Buhar Oldu! Hepsiburada’nın Zararı 5,7 Milyar TL!

Türkiye'de e-ticaret pazaranın en büyük oyuncularından biri olan Hepsiburada'nın 2025 yılı faaliyet raporları belli oldu. NASDAQ’a bildirilen resmi verilere göre şirket, yılın son çeyreğinde zararını önemli ölçüde arttıran şirket pek çok kişinin dikkatini çekti. Peki Hepsiburada'nın 2025 yılı zarar miktarı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Hepsiburada'nın 2025 Yılı Bilançosu Belli Oldu! Peki Ne Kadar Zarar Etti?

NASDAQ raporuna göre Hepsiburada’nın 2025’in ilk 9 ayındaki zararı 2,5 milyar TL seviyesinde oldu. Son çeyrekte eklenen ve 3 milyar TL’yi aşan zararla birlikte yıl sonu toplam net zarar 5 milyar 699 milyon TL’ye ulaştı. 2024 yılında 2,1 milyar TL olan net zarar, 2025’te yüzde 171,3 oranında artış gösterdi. Operasyonel performans tarafında da gerileme dikkat çekiyor.

2024’te 2 milyar 703 milyon TL olan EBITDA (FAVÖK), 2025’te 1 milyar 141 milyon TL’ye düştü. Bu tablo, şirketin operasyonel karlılıkta çeşitli sorunlar yaşadığını da ortaya koyuyor. Reklam giderleri ise bilanço üzerinde belirleyici kalemlerden biri oldu. 2025 yılında toplam reklam harcaması 7 milyar 305 milyon TL olarak kaydedildi. Yılın yalnızca son çeyreğinde reklam harcamaları yüzde 60,6 artarak 2,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

Buna rağmen aktif müşteri sayısı 11,9 milyondan 11,8 milyona geriledi. Finansman giderleri de dikkat çekici seviyelere ulaştı. 2025 yılı net finansal giderleri 7 milyar 68 milyon TL olarak açıklandı. Bu kalemde yıllık bazda yüzde 48,2 artış yaşandı. Özellikle yüksek faiz ortamında yürütülen taksit ve kredi kampanyaları finansal maliyetleri artıran unsurlar arasında yer aldı.



Açıklanan 2025 bilançosu şirketin büyüme ve yatırım odaklı stratejisinin finansal sonuçlarını net biçimde ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde maliyet yönetimi ve operasyonel verimlilik adımlarının nasıl şekilleneceği merak konusu.

Peki siz Hepsiburada'nın 2025 finansal sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?