Ucuz Android Tablet Tanıtıldı! MediaTek İşlemci ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Acer, A312 Pad'İ tanıttı. Bununla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablette MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci, donanımı zorlamayan mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Acer A312 Pad'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 10.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1280 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

İşlemci: MediaTek MT8768

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 5 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5.000 mAh

Ağırlık: 570 gram

Kalınlık: 9.8 mm

Acer A312 Pad'in Ekran Özellikleri Neler?

Acer'In yeni tableti, 10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip. A312 Pad, 800 x 1280 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer Iconia iM11 5G'de 11,45 inç ekran boyutu, 1440 x 2220 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 450 nit parlaklık tercih edilmişti.

Acer A312 Pad'in İşlemcisi Nasıl?

A312 Pad gücünü MediaTek MT8768 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Candy Crush Saga, Temple Run ve Subway Surfers City gibi basit mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 12 nm işlemciler, 24 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

MediaTek MT8768 işlemcisinin TCL Tab 10 Gen 2, TCL NxtPaper 10s ve Huawei MatePad T8 dahil olmak üzere birçok mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Bu işlemcide 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek dahil olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Acer A312 Pad'in Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde de 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer Iconia iM11 5G'de 16 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Bu arada makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor.

Acer A312 Pad Türkiye'de Satılacak mı?

Acer A312 Pad'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Acer Iconia Tab P10 ve Acer Iconia A10 dahil olmak üzere Acer'ın pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acer A312 Pad'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Acer A312 Pad'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Acer A312 Pad için 525 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 3 bin 565 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 4 bin 450 TL civarında olabilir. Acer A312 Pad'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor. Ucuz Android tabletler arasında yer alan bu cihazın Temple Run gibi basit mobil oyunlar oynamak, video izlemek, sosyal medya kullanmak ve internette gezinmek gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.