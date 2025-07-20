Kamu Togg'a Geçiyor: DMO'dan Rekor Sipariş!

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), kamuda Togg geçişini hızlandırmak adına sipariş sayısını arttırdı. Bu kapsamda binlerce yeni Togg T10X ve tanıtımın ardından Togg T10F kamu kuruluşları bünyesine katılacak. İşte kamu yani DMO tarafından verilen yeni Togg siparişleri ve konuyla ilgili detaylar...

Kamu Kurumlarında Togg Hamlesi! Sedan ve SUV Siparişleri Verildi!

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), kamu araç filosunu yerli ve elektrikli araçlarla yenilemek için Togg alımlarını hızlandırıyor. 2025 itibarıyla başlayan büyük dönüşüm kapsamında, yalnızca bu yıl içinde 2 bin 341 adet Togg T10X ve 750 adet sedan versiyon Togg T10F kamu kurumlarına tahsis edilecek.

DMO'nun beş yıllık planına göre 2029 sonuna kadar toplam 12 bin 91 adet Togg kamu hizmetinde kullanılacak. Alımların 5 bin 341 adedi SUV, 6 bin 750 adedi ise sedan model olacak şekilde planlandı. Bu kapsamlı geçişle birlikte Türkiye’de kamunun elektrikli otomobil kullanımında ciddi bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Togg'un kamu kurumlarına entegrasyonu hem karbon emisyonunu azaltmayı hem de yerli üretimi desteklemeyi amaçlıyor.

Togg'un merakla beklenen yeni modeli T10F için de geri sayım başladı. Sedan formundaki T10F’in Eylül 2025 itibarıyla satışa sunulması bekleniyor. Yaklaşık 600 km menzil sunacağı belirtilen modelin fiyatları ise tahminen de olsa belli oldu. Togg T10F fiyat listesi ve T10X modeli ile benzer olacak gibi gözüküyor. Ayrıca Togg T10F renk seçenekleri de belli oldu: otomobil beyaz, siyah, Salda, Urla gibi Anadolu'yu yansıtan renkler ile gelecek.

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